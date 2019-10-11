12:12 (мск), источник: РИА Новости
Объявлен лауреат Нобелевской премии мира
СТОКГОЛЬМ, 11 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию мира 2019 года получил
«За его усилия по достижению мира и международного сотрудничества», — заявила председатель норвежского нобелевского комитета Берит
Она добавила, что
Премия мира является одной из пяти, завещанных в конце XIX века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем. В отличие от других наград и по замыслу основателя церемония вручения проходит в Осло в тот же день, что и в Стокгольме, — 10 декабря.
В этом году на награду также претендовали шведская активистка Грета Тунберг,
Имена победителей объявляют с 7 по 14 октября. Ранее стали известны лауреаты премий по медицине, физике, химии и литературе.
Денежное вознаграждение в 2019 году составляет девять миллионов шведских крон (около 900 тысяч долларов).