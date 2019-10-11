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14:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Ведущая «России 1» заявила о попытках навести на нее порчу

Ведущая программы «Действующие лица» на «России 1» Наиля Аскер-Заде заявила, что на нее пытаются навести порчу.

Источник: РИА "Новости"

Об этом она сообщила в Instagram.

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«Приятельница рассказала, что одна малознакомая мне женщина ходит с моим фото к местному шаману на Ленинском, и тот (Господь знает что) колдует», — написала журналистка, пошутив, что в настоящее время «каждая уважающая себя женщина должна помимо тренера личностного роста иметь еще и личного колдуна», однако она в их магию не верит.

Женщине, которая якобы пытается навести на нее порчу, она напомнила, что «сила действия равна силе противодействия» и посоветовала быть добрее.

В программе «Действующие лица» Аскер-Заде берет интервью у крупных руководителей, предпринимателей, политиков, представителей шоу-бизнеса. В 2018 году она получила премию ТЭФИ как лучший интервьюер. Аскер-Заде также работает экономическим обозревателем программы «Вести». До прихода в ВГТРК она была журналистом «Коммерсанта», а затем газеты «Ведомости».

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