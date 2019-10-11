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14:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы самые перспективные города России

Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань признаны городами, совершившими самый заметный скачок в урбанистике, культуре и качестве жизни за последние десять лет. Рейтинг составил журнал Forbes; в нем учитывались все российские города кроме Москвы.

Источник: РИА "Новости"

Первое место в списке занял Нижний Новгород. Здесь проходит множество фестивалей, куда съезжаются люди со всей страны. В городе (впервые за пределами Москвы) прошла главная премия в сфере современного искусства «Инновация». Также активно развивается «Процесс» — проект развития квартала с участием бизнеса и горожан.

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На втором месте — Санкт-Петербург, центр альтернативной культуры. В северной столице сильны социальные инициативы, есть множество общественных пространств. В частности, к 2025 году планируют завершить реконструкцию Новой Голландии — рукотворного острова, ставшего излюбленным местом отдыха горожан.

Казань расположилась на третьем месте рейтинга. В городе особое внимание уделяют благоустройству: привели в порядок территорию вокруг озер Кабан и Лебяжье, обновили старинные здания. Не забывают здесь и о культурной жизни. Например, проводятся мероприятия театральной лаборатории «Угол» и фестиваль режиссуры «Ремесло».

Также в список вошли Екатеринбург с его Уральской индустриальной биеннале, Владивосток (международные арт-резиденции), Красноярск (место рождения первой российской биеннале современного искусства), Тула (здесь на 500 тысяч жителей приходится целых три творческих кластера), Ярославль (проект Textil в бывшем неблагополучном районе), Кострома (сердце современного танца) и Иркутск, где был реализован проект комплексной регенерации исторической среды.

В мае 2019 года один из сервисов бронирования жилья составил рейтинг самых комфортных для некурящих граждан российских городов. Ими стали Ялта, Евпатория, Сочи, Феодосия и Геленджик.

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