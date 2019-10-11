Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
5 мифов о лесных пожарахКак борются с огнем в России и в мире
Фоторепортажи
18«Пусть погибнут сотни таких, как я, но восторжествует истина»
20Турецкие Мальдивы: озеро Салда
16:41 (мск), источник: Известия

Победивший пустоту: умер космонавт Алексей Леонов

Он первым в истории человечества вышел в открытый космос.

29
фотографий
29
фотографий
29
фотографий

Полеты в космос, увы, больше не воспринимаются как большие, заслуживающие первой полосы (хотя бы и виртуальной) события.

Слово «космонавт» стало обозначать просто профессию — редкую, опасную, но, в целом, наверно, даже не самую интересную.

Но в 1960-е каждый полет за пределы атмосферы был подвигом — не только для пропаганды; настоящим подвигом — для всех жителей Земли, без различия их национальной, политической и какой там еще принадлежности. На какое-то недолгое время земляне почувствовали себя единым целым — что, конечно, не прекратило ни больших войн, ни мелких раздоров, но что-то, пожалуй, изменило в коллективной душе человечества. Имена героев знал тогда каждый — многие сегодня незаслуженно позабыты. Но и по сей день каждому школьнику известны космонавт № 1 — Гагарин, первым пролетевший по орбите на борту космического корабля, и космонавт № 11 — Леонов, первым покинувший орбитальную капсулу и вышедший в открытый космос. Юрия Гагарина нет с нами уже более полувека. Алексей Леонов умер сегодня. «Известия» вспоминают о великом исследователе и настоящем герое.

Новость
Человек и звездолет. Девять фактов из жизни космонавта Алексея Леонова

С именем Леонова неразрывно связана героическая эра освоения космоса — потом, в 1980-е и дальше были, конечно, и трагедии, и чрезвычайные ситуации, и большие достижения, но все они происходили уже в рамках работы. Опасной, уникальной — но достаточно, с точки зрения большинства, обыденной. Но примерно 15 лет, от полета Гагарина до стыковки «Союза» и «Аполлона», все было в первый раз. Первый человек на орбите. Первый человек в открытом космосе. Первые люди на Луне. Первая стыковка разнотипных космических аппаратов. Леонов так или иначе принимал участие практически во всех этих событиях.

Директор обсерватории Казанского федерального университета Юрий Нефедьев:

В космической науке, по большому счету, есть только три знаковые фигуры: Юрий Гагарин, Валентина Терешкова и Алексей Леонов.

Алексей Леонов
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Новость
Юра, мы всё. Что происходит в Гагарине, на родине первого космонавта

Он вполне мог бы оказаться и на месте Гагарина — вступил в отряд космонавтов в 1960-м — но сложилось так, что стал одиннадцатым человеком на орбите Земли. И первым — кто вышел в холодный мрак открытого космоса. Сегодня, когда выходы за пределы корабля стали неотъемлемой частью работы космонавтов, героизм Леонова, возможно, понятен не всем — особенно молодым, представляющим космические путешествия по голливудским фильмам. Но в 1965-м, когда стартовал «Восход-2» с Павлом Беляевым и Алексеем Леоновым на борту, никто не мог быть уверенным точно, чем закончится рискованное предприятие. Малейшая ошибка — и Леонова ждала мучительная смерть в вечном вакууме. Человек до того побывал во многих местах — в безжизненной пустыне Антарктиды, в песках Сахары, в джунглях Амазонки, в необозримых просторах Мирового океана — но никто еще не дерзал вот так покинуть капсулу и выйти в одиночку в необозримую пустоту Вселенной, когда к миру людей в буквальном смысле тебя привязывает лишь фал, да шланг подачи воздуха. Леонов сделал это и успешно вернулся на корабль, хотя не обошлось и без ЧП — раздувшийся из-за увеличившегося давления скафандр мешал космонавту пройти в люк. Тогда, как и во многих других ситуациях, Леонову помогло его вошедшее в легенды спокойствие.

Инструктор-испытатель авиационно-космической техники Виктор Рень:

Он очень глубоко к сердцу принимал все события, которые происходили в нашей пилотируемой космонавтике, это один из самых лучших людей, с которыми мне приходилось работать. Он отличался надежностью, порядочностью, требовательностью, честностью, высокой эрудированностью. Сначала мы учили его, когда готовили в космический полет, потом он учил нас всех правильно выполнять свои обязанности.

За тот полет, навсегда вписавший его имя в историю человечества, Алексей Архипович получил первую звезду Героя. Следующий полет, которого ему пришлось ждать долгие десять лет, принес ему вторую — и не менее заслуженную. Спустя 44 года как-то подзабылось, к сожалению, значение той совместной экспедиции — а ведь именно она положила начало международным исследованиям космоса. Да и помогла разрешить множество технических проблем, связанных с различиями в конструкции американских и советских кораблей — ведь это только в кино звездолеты с легкостью стыкуются друг с другом и совершают лихие маневры в межзвездном пространстве. Та экспедиция могла бы стать началом грандиозной программы совместного освоения космоса, вопреки разнице в идеологии и общественном строе — помешала, как всегда, политика…

Подборка
Русский космос: 20 наших картин о космосе и его обитателях

Начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания при Минобороны РФ Владимир Попов:

Это был прекрасный человек как друг, старший товарищ, друг, земляк и профессионал высочайшего уровня. Я был близко с ним знаком, практически со школьной скамьи, и очень горд этим. Алексей Леонов был не просто дважды Героем Советского Союза. Он был общительным, простым, с чувством юмора, отличный семьянин и товарищ, руководитель, великолепный организатор, знающий свое дело. Он умел вселять уверенность, что все будет хорошо — люди к нему тянулись. В разговорах он часто добавлял, что желал бы еще раз слетать в космос…

Впрочем, статус Леонова, как одного из тех, кто по праву может именоваться гражданином планеты Земля, был безусловен и неоспариваем даже в самые лихие годы холодной войны. Друг космонавта, великий фантаст Артур Кларк назвал в честь него космический корабль в романе «2010: Одиссея Два» — и имя было сохранено и в голливудской экранизации, снятой в самое непростое для отношений между СССР и США время, когда угроза ядерной войны вдруг перестала казаться чем-то иллюзорным. Заменить его было просто невозможно: именно Леонов после смерти Гагарина оставался тем советским человеком, глядя на которого остальной мир без труда находил верный ответ на вопрос «хотят ли русские войны?».

В его биографии, как в зеркале, отразилась вся история России в ХХ веке.

Сын репрессированного колхозного ветеринара, проведший детство в комнате неотапливаемого барака (на 16 квадратах ютились 11 человек. Не сумел поступить в художественную школу (он писал чудные, профессиональные по технике картины на темы космоса всю жизнь) из-за недостатка средств в семье, так что ушел по комсомольской путевке учиться на военного летчика. Был отобран в отряд космонавтов. Вышел в открытый космос.

Новость
Вкус — космический. Чем питаются на орбите и как это готовят

Исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев:

Ушла целая эпоха… Выражаю свои глубочайшие соболезнования в связи с кончиной Алексея Архиповича.

Генерал-майор в отставке, автор полутора десятков научных трудов, топ-менеджер нескольких крупных компаний, герой, дружбы которого искали мировые знаменитости — все это Алексей Архипович Леонов. Но все, кому выпало счастье быть с ним знакомым лично, вспоминают его, прежде всего, как человека необыкновенный простоты и честности. Он никогда не изменял себе и своему призванию: сделать звезды чуть ближе к Земле. Вместе с Леоновым нас покинула и романтика космических странствий. Осталась работа — тоже начатая когда-то им.

Читайте также
 Ударят по правам: сервисы такси смогут пробивать водителей по базе ГИБДД
Сам себе Роскомнадзор: как просроченные продукты спасают от свалки
Подполковника ФСБ уволили за использование мобильного телефона
Назван регион России с самым большим числом алкоголиков
На борту разбившегося в ДР Конго Ан-72 находились россияне
Пробил Дно. Как живет самый матерящийся город России
Дзюба описал разговор на повышенных тонах в раздевалке сборной
В Токио из магазинов исчезли хлеб, вода и газовые баллоны
Здоровье
«И вас вылечат»: истории людей, которые верили Кашпировскому Кто исцелился, а кто заболел еще сильнее?
WOWSale
10 недорогих приборов, которые помогут сохранить зубы Лучшие товары. Огненные скидки
Авто
Новый заднеприводный седан Toyota (фото) Японская компания представила прототип второго поколения водородной модели Mirai. Все связи с Prius оборваны бесповоротно
Кино
Паулина Андреева сыграла Марину Мнишек Ради премьеры спектакля Дмитрия Крымова «Борис» актрисе пришлось прервать съемки
Недвижимость
Пойман первый нарушитель «закона о курении на балконах»
В российском регионе запретили строить здания выше десяти этажей
Как выглядит родина российских панелек
Россиянин украл водонапорную башню и сдал в металлолом
Популярные темы на «Детях»
Редкие женские имена 246
Страшно за дочь 218
Уборка по системе Флай-леди - что скажете? 186
Не могу принять решение относительно смены работы 185
Леди
Лядова, Пескова, Маликова на открытии бутика в Москве Знаменитости оценили новый фирменный магазин.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь