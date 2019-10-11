Победивший пустоту: умер космонавт Алексей Леонов

Алексей Леонов
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Полеты в космос, увы, больше не воспринимаются как большие, заслуживающие первой полосы (хотя бы и виртуальной) события.
Но в 1960-е каждый полет за пределы атмосферы был подвигом — не только для пропаганды; настоящим подвигом — для всех жителей Земли, без различия их национальной, политической и какой там еще принадлежности. На
С именем Леонова неразрывно связана героическая эра освоения космоса — потом, в 1980-е и дальше были, конечно, и трагедии, и чрезвычайные ситуации, и большие достижения, но все они происходили уже в рамках работы. Опасной, уникальной — но достаточно, с точки зрения большинства, обыденной. Но примерно 15 лет, от полета Гагарина до стыковки «Союза» и «Аполлона», все было в первый раз. Первый человек на орбите. Первый человек в открытом космосе. Первые люди на Луне. Первая стыковка разнотипных космических аппаратов. Леонов так или иначе принимал участие практически во всех этих событиях.
Директор обсерватории Казанского федерального университета Юрий Нефедьев:
В космической науке, по большому счету, есть только три знаковые фигуры: Юрий Гагарин, Валентина Терешкова и Алексей Леонов.
Он вполне мог бы оказаться и на месте Гагарина — вступил в отряд космонавтов в 1960-м — но сложилось так, что стал одиннадцатым человеком на орбите Земли. И первым — кто вышел в холодный мрак открытого космоса. Сегодня, когда выходы за пределы корабля стали неотъемлемой частью работы космонавтов, героизм Леонова, возможно, понятен не всем — особенно молодым, представляющим космические путешествия по голливудским фильмам. Но в 1965-м, когда стартовал «Восход-2» с Павлом Беляевым и Алексеем Леоновым на борту, никто не мог быть уверенным точно, чем закончится рискованное предприятие. Малейшая ошибка — и Леонова ждала мучительная смерть в вечном вакууме. Человек до того побывал во многих местах — в безжизненной пустыне Антарктиды, в песках Сахары, в джунглях Амазонки, в необозримых просторах Мирового океана — но никто еще не дерзал вот так покинуть капсулу и выйти в одиночку в необозримую пустоту Вселенной, когда к миру людей в буквальном смысле тебя привязывает лишь фал, да шланг подачи воздуха. Леонов сделал это и успешно вернулся на корабль, хотя не обошлось и без ЧП — раздувшийся
Он очень глубоко к сердцу принимал все события, которые происходили в нашей пилотируемой космонавтике, это один из самых лучших людей, с которыми мне приходилось работать. Он отличался надежностью, порядочностью, требовательностью, честностью, высокой эрудированностью. Сначала мы учили его, когда готовили в космический полет, потом он учил нас всех правильно выполнять свои обязанности.
За тот полет, навсегда вписавший его имя в историю человечества, Алексей Архипович получил первую звезду Героя. Следующий полет, которого ему пришлось ждать долгие десять лет, принес ему вторую — и не менее заслуженную. Спустя 44 года
Начальник Федерального управления
Это был прекрасный человек как друг, старший товарищ, друг, земляк и профессионал высочайшего уровня. Я был близко с ним знаком, практически со школьной скамьи, и очень горд этим. Алексей Леонов был не просто дважды Героем Советского Союза. Он был общительным, простым, с чувством юмора, отличный семьянин и товарищ, руководитель, великолепный организатор, знающий свое дело. Он умел вселять уверенность, что все будет хорошо — люди к нему тянулись. В разговорах он часто добавлял, что желал бы еще раз слетать в космос…
Впрочем, статус Леонова, как одного из тех, кто по праву может именоваться гражданином планеты Земля, был безусловен и неоспариваем даже в самые лихие годы холодной войны. Друг космонавта, великий фантаст Артур Кларк назвал в честь него космический корабль в романе «2010: Одиссея Два» — и имя было сохранено и в голливудской экранизации, снятой в самое непростое для отношений между СССР и США время, когда угроза ядерной войны вдруг перестала казаться
Сын репрессированного колхозного ветеринара, проведший детство в комнате неотапливаемого барака (на 16 квадратах ютились 11 человек. Не сумел поступить в художественную школу (он писал чудные, профессиональные по технике картины на темы космоса всю жизнь)
Исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев:
Ушла целая эпоха… Выражаю свои глубочайшие соболезнования в связи с кончиной Алексея Архиповича.
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