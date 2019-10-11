16:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник превращает скульптуры и картины в гиперреалистичные портреты
Кажется, что это фотографии.
Художник Joongwon Jeong из Сеула, который работает в технике гиперреализма, решил переосмыслить известные классические картины и скульптуры и придать им более реалистичный вид.
Например, он принес новую жизнь Богу и Адаму со знаменитой фрески Сикстинской капеллы работы Микеланджело. Кроме того, художник потрудился и над автопортретом Винсента Ван Гога.
Joongwon Jeong рисует настолько детальные портреты, что даже вблизи они выглядят как фотографии.
Екатерина Гура