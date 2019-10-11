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17:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Госдума спросила россиян, нужно ли вернуть смертную казнь

На странице Государственной думы во «ВКонтакте» опубликован опрос о необходимости отмены моратория на смертную казнь. Опрос предваряет история об убийстве в Саратове девятилетней Елизаветы Киселевой. Ранее с инициативой возвращения смертной казни выступили несколько депутатов Госдумы.

Источник: Reuters

Вопрос звучит так: «Как вы считаете, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов?». По данным на 17:00 мск, в голосовании приняли участие 5530 человека, из них 3974 выбрали утвердительный ответ (71,68%), ответ «нет» дал 1340 человек (24,17%). Еще 230 человек (4,15%) выбрали вариант «другое».

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Подозреваемым в убийстве Елизаветы Киселевой является 35-летний Михаил Туватин. Согласно его показаниям, которые опубликовал Следственный комитет России (СКР), Михаил Туватин несколько месяцев назад самовольно завладел гаражом в микрорайоне СХИ Саратова.

В день убийства, 9 октября, он находился в гараже, когда мимо проходила девочка. Она спросила, его ли это гараж. «Мужчина предположил, что недвижимое имущество может принадлежать семье малолетней. Испугавшись разоблачения, он затащил девочку в гараж и совершил ее убийство», — рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В России последний смертный приговор вынесли в 1996 году. К такому наказанию приговорили Сергея Головкина, который убил 11 мальчиков в Москве. Мораторий на смертную казнь в России действует с момента вступления страны в Совет Европы. В 1997 году Россия подписала протокол к Конвенции о защите прав человека и основных свобод по отмене смертной казни.

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