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20:14 (мск), источник: РИА Новости

Семья Заворотнюк опровергла сообщения СМИ о ее состоянии

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Сообщения СМИ о предкоматозном состоянии Анастасии Заворотнюк являются ложью, говорится в официальном аккаунте актрисы в инстаграме.

Источник: РИА "Новости"

Ранее телеграм-канал Mash написал, что Заворотнюк впала в состояние сопора — глубокого угнетения сознания, при котором больной не реагирует на окружающую обстановку.

«Мы официально заявляем: нет, это неправда!» — говорится в публикации.

Также представители Заворотнюк потребовали дать им право переживать тяжелые времена самостоятельно и пристыдили журналистов, караулящих семью актрисы у дома.

В августе в СМИ появились сообщения о тяжелом состоянии здоровья актрисы. Не уточняя источник информации, продюсер Андрей Разин заявил, что Заворотнюк диагностировали четвертую стадию рака мозга.

В середине сентября «Пятый канал» сообщил, что она находится в состоянии медикаментозной комы и ее подключили аппарату искусственной вентиляции легких. Позже появилась информация, что артистка пришла в сознание и дышит самостоятельно. По данным газеты «Комсомольская правда», в субботу Заворотнюк выписали из больницы.

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