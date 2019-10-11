Семья Заворотнюк опровергла сообщения СМИ о ее состоянии

Ранее телеграм-канал Mash написал, что Заворотнюк впала в состояние сопора — глубокого угнетения сознания, при котором больной не реагирует на окружающую обстановку.
«Мы официально заявляем: нет, это неправда!» — говорится в публикации.
Также представители Заворотнюк потребовали дать им право переживать тяжелые времена самостоятельно и пристыдили журналистов, караулящих семью актрисы у дома.
В августе в СМИ появились сообщения о тяжелом состоянии здоровья актрисы. Не уточняя источник информации, продюсер Андрей Разин заявил, что Заворотнюк диагностировали четвертую стадию рака мозга.
В середине сентября «Пятый канал» сообщил, что она находится в состоянии медикаментозной комы и ее подключили аппарату искусственной вентиляции легких. Позже появилась информация, что артистка пришла в сознание и дышит самостоятельно. По данным газеты «Комсомольская правда», в субботу Заворотнюк выписали из больницы.