Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
5 мифов о лесных пожарахКак борются с огнем в России и в мире
Фоторепортажи
51Лучшие в мире снимки #Water2019: ныряйте
12На скорую лапу: москвичи пробежались с собаками ради благотворительности
11 октября, источник: Коммерсантъ

«Раньше это считалось воспитанием — никто не жаловался»

За учителя ОБЖ, бившего школьников, заступилась общественность.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Тюменской области разразился скандал вокруг увольнения учителя ОБЖ школы поселка Боровский Виктора Садлинского, который ранее стал героем видеоролика. В нем он толкал и ругал нецензурными словами детей, которые не соблюдали дисциплину на уроке. После появления ролика учителя уволили, однако ученики школы и их родители начали собирать подписи о восстановлении его в должности. Господин Садлинский поблагодарил детей и надеется в будущем работать в системе образования.

В четверг днем в группе в социальной сети «ВКонтакте» «ЧС Тюмень» появился видеоролик с урока ОБЖ. В нем учитель школы в поселке Боровский Виктор Садлинский бьет и толкает учеников девятого класса, спрашивая, кто из них «особенный». При этом он называет их «дебилами» и оскорбляет. «Не *** (бил — “Ъ”) никто вас. Я буду», — кричит он.

Почти сразу после появления видео последовало заявление начальника управления образования Тюменского района Ольги Буториной. По ее словам, об инциденте было известно уже с утра, в школе работала комиссия управления образования.

Учителя уволили по ст. 336 ТК РФ (дополнительные основания прекращения трудового договора с педагогическим работником).

С детьми работал педагог-психолог. Помощь психолога была предложена родителям детей, вовлеченных в инцидент и самому учителю. Параллельно прокуратура Тюменского района и СУ СКР по Тюменской области сообщили о начале проведения проверки информации об избиении в одной из школ поселка Боровский на уроке ОБЖ.

Однако ученики школы и их родители не согласились с увольнением учителя. В пятницу они собрались у школы с плакатами «ямыучитель», «ямыСадлинский» и «верните Садлинского». По словам очевидцев, почти сразу руководство школы попросило их не стоять там. В скором времени на улице стало больше родителей, чем учеников, которые также защищали учителя.

При этом один из доводов был их личный опыт из детства: «раньше учитель мог ударить», «это считалось воспитанием, никто не жаловался». «С учителем радикально поступили», — настаивали они.

Позднее родители встретились в актовом зале школы с заместителем главы сельского поселения по социальным вопросам Еленой Шапошниковой и Ольгой Буториной.

Статья
«Что это за клеенка на тебе надета?»: пользователи соцсетей вспоминают, как их травили учителя

«Дети нарушали дисциплину на уроке ОБЖ, спровоцировали учителя на подобную ситуацию. Никто не говорит о совершении учителем умышленного преступления. Но закон един для всех», — уверена госпожа Шапошникова.

На встрече с родителями она также объявила о том, что в отношении этих детей будет рекомендовано принять к родителям меры по поводу ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей, нарушивших дисциплину на уроке — они могут понести наказание по ст. 5.35 КоАП РФ.

Госпожа Буторина добавила, что расследование продолжается. «Детей поставят на внутришкольный учет. Мы понимаем, что учитель был спровоцирован. Поверьте, нам очень жаль», — рассказала она, заметив, что на следующей неделе пройдет родительская конференция, чтобы продумать дальнейшие действия.

«Ребята уже почувствовали, что его можно спровоцировать. И в следующий раз, когда им не захочется отвечать на уроках, когда будет сложное задание, они прибегнут к тому же методу», — описала она возможную ситуацию при возвращении учителя в школу.

Администраторами группы выложила аудиозапись с разговором Виктора Садлинского, где сперва он благодарит учеников за оказанную поддержку. В то же время он отмечает, что повлиять на ситуацию особо не может. «Я им (детям.— “Ъ-Урал”) пообещал вернуться в школу, если администрация даст добро. В идеале, конечно, если позволят остаться в системе образования, то я и этому уже буду рад», — добавил он.

Статья
Кто должен воспитывать ребенка — семья или школа?

По мнению директора департамента образования и науки Тюменской области Алексея Райдера, «подобные ситуации региону не свойственны, но если факт есть, значит не все участки под бдительным контролем». Сейчас ситуация под контролем области. «Администрация Тюменского района уже начала служебное расследование. Наши оценки и решения тоже не заставят ждать», — уточнил он. Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев назвал ситуацию «некрасивой» и признал, что вина учителя в этой истории есть. Однако он заметил, что лучшее сейчас в данной ситуации — это общение между учителями, родителями и учениками. «Надо спокойно разобраться в ситуации. От того, что участников в деле станет больше, лучше не будет», — отметил господин Миневцев. По рабочему телефону детского омбудсмена никто не отвечал.

Петиция к губернатору Тюменской области Александру Моору, а также директору департамента образования региона Алексею Райдеру о восстановлении в должности учителя ОБЖ в МАОУ «Боровская СОШ» (Тюменский район) Виктора Садлинского появилась в четверг вечером. «Применение таких мер к педагогу мы считаем неоправданным. Как следует из отзывов о работе Садлинского, учитель зарекомендовал себя как ответственный работник, ранее не допускавший грубых проступков», — считают авторы прошения. На момент написания материала, меньше чем за сутки она собрала более 6,3 тыс. подписей.

Мария Арабей, Екатеринбург.

 В России назревают массовые протесты
Как дети российских чиновников наследуют власть
Победивший пустоту: умер космонавт Алексей Леонов
Семья Заворотнюк опровергла сообщения СМИ о ее состоянии
Убитая следователь Шишкина посмертно награждена орденом Мужества
Бывшего губернатора Челябинска объявят в розыск
Госдума спросила россиян, нужно ли вернуть смертную казнь
В Денвере за ночь выпал снег и похолодало на 30 градусов
Здоровье
«И вас вылечат»: истории людей, которые верили Кашпировскому Кто исцелился, а кто заболел еще сильнее?
WOWSale
10 недорогих приборов, которые помогут сохранить зубы Лучшие товары. Огненные скидки
Авто
Новый заднеприводный седан Toyota (фото) Японская компания представила прототип второго поколения водородной модели Mirai. Все связи с Prius оборваны бесповоротно
Кино
Паулина Андреева сыграла Марину Мнишек Ради премьеры спектакля Дмитрия Крымова «Борис» актрисе пришлось прервать съемки
Недвижимость
Пойман первый нарушитель «закона о курении на балконах»
В российском регионе запретили строить здания выше десяти этажей
Как выглядит родина российских панелек
Россиянин украл водонапорную башню и сдал в металлолом
Популярные темы на «Детях»
Страшно за дочь 275
Уборка по системе Флай-леди - что скажете? 261
Без спроса подстригли сына 243
Я в панике 182
Леди
Лядова, Пескова, Маликова на открытии бутика в Москве Знаменитости оценили новый фирменный магазин.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь