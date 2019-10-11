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19:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи Сети высмеяли невесту за «майонезное» кольцо

Многие сочли дизайн украшения очень странным.

В одной из свадебных групп на Facebook появилась фотография необычного обручального кольца.

Украшение из 14-каратного золота со вставкой из камня является фамильной драгоценностью анонимной девушки. Оно передается по наследству невестам в семье на протяжении четырех поколений. Невеста, которой кольцо перед свадьбой передала ее мама, по-видимому, опубликовала снимок у себя в соцсетях. Фото быстро стало популярным, и анонимный пользователь перепостил его в группу That’s It I’m Ring Shaming.

Несмотря на то, что невеста в своем посте восхищалась фамильной драгоценностью, пользователи Facebook ее высмеяли. Многие отметили, что камень выглядит странно, и предположили, что кто-то очень давно капнул на кольцо майонезом, а затем просто забыл почистить.

Екатерина Гура

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