07:34 (мск), источник: Аргументы и факты
Его пример другим наука. Чем заканчиваются эксперименты на себе
Быть подопытным кроликом — занятие не из приятных. И
Удивительно, почему в наше время, когда даже малозаметные события раскручивают до планетарного масштаба, обойдён вниманием день 12 октября. К тому, чтобы сделать из него очередной национальный праздник, есть все формальные поводы и резоны. Более того — даже отчеканена красивая и пафосная медаль с девизом: «Собою подала пример». Правда, сделано это было довольно давно — ещё в 1768 г.
Медаль появилась в честь одного нерядового события. Именно 12 октября 1768 года (по старому стилю) английский врач Томас Димсдейл сделал русской императрице Екатерине II противооспенную прививку. Это был не первый и не последний в истории случай, когда
Это было весьма рискованное мероприятие — тот метод прививки назывался вариоляцией и был, в общем, варварской процедурой. Из оспинки выздоравливающего больного брали гной, смачивали в нём ниточку, а потом эту самую ниточку протягивали под надрезанной кожей прививаемого. Риск же заключался в том, что умирали и по итогам вариоляции — летальность достигала примерно 2%. Другое дело, что смертность от оспы как таковой колебалась
Словом, Екатерина II в тот раз проявила настоящее, неподдельное мужество.
И уж тем более нельзя было ставить под удар наследника престола — а Екатерина сделала прививку не только себе, но и своему сыну, будущему императору Павлу I. Попади они в те два летальных процента, история России стала бы совсем другой. Но всё обошлось. Жест государыни, который сначала казался просто эффектным, моментально стал ещё и эффективным. «Ныне у нас два разговора только: первой о войне, а второй о прививании. Начиная от меня и сына моего, который также выздоравливает, нету знатного дома, в котором не было по нескольку привитых, а многие жалеют, что имели природную оспу и не могут быть по моде. Граф Григорий Григорьевич Орлов, граф Кирилл Григорьевич Разумовской и бесчисленных прочих прошли сквозь руки господина Димсдаля, даже до красавиц… Вот каков пример!».
Дать гарантию стопроцентной достоверности этой истории не получится. Тем не менее, имя китайского чиновника
К тому времени ракеты в Китае уже давно перешли из разряда милых штучек для фейерверков в
Аппарат чиновника Вань Ху представлял собой кресло, к которому прикрепили 47 твердотопливных ракет. Представление о том, что важна именно суммарная тяга всех ускорителей, в общем, имелось — 47 слуг должны были одновременно поджечь запалы 47 ракет, что должно было дать желаемую синхронизацию.
Примерно так оно всё и получилось. Вань Ху сел в кресло, запалы подожгли, и через
Истину выяснят чуть позже, когда в окрестностях найдут обгоревшие лоскуты халата Вань Ху, а также
В 1951 г. молодой французский
«Мне кажется, что именно тогда я полностью осознал весь трагизм крушения на море и что именно этот случай зародил во мне идею, которая в дальнейшем привела к экспедиции на «Еретике», — напишет он позже. А пока он занялся статистикой и анализом. Вышло, что 90% всех погибших на море умирают в течение первых трёх дней. А поиск потерпевших кораблекрушение редко длится больше недели или десяти дней.
Сам он имел другое мнение: «Жертвы легендарных кораблекрушений, погибшие преждевременно, я знаю: вас убило не море, вас убил не голод, вас убила не жажда! Раскачиваясь на волнах под жалобные крики чаек, вы умерли от страха!».
Лодка, названная «Еретик» (в насмешку над теми, кто считал попытку врача настоящей ересью), стартовала 19 августа 1952 г. Финишировала она спустя 65 дней, принеся к американскому острову Барбадос молодого врача, похудевшего на 25 кг. У него выпали ногти на ногах, все тело было покрыто язвами, с рук слезала кожа, а уровень гемоглобина, как потом выяснилось, упал до критического. И