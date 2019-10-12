Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
5 мифов о лесных пожарахКак борются с огнем в России и в мире
Фоторепортажи
36Перед своим днем рождения Путин побывал в сибирской тайге
28Умер Алексей Леонов
01:20 (мск), источник: РИА Новости

Около 80% опрошенных Госдумой пользователей ВК поддержали смертную казнь

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Около 80% опрошенных пользователей сети «ВКонтакте» считают, что нужно вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов, соответствующее голосование размещено на официальной странице Государственной думы в соцсети.

Источник: РИА Новости

Вопрос о возможности отмены в России моратория на смертную казнь снова обсуждается после убийства в Саратове 9-летней девочки. В интернете собираются подписи под соответствующей петицией, депутаты ГД от Саратовской области выступили за возвращение высшей меры наказания. Однако их коллеги призывают не решать такие вопросы, когда «нервы накалены до предела», и указывают на неэффективность казни, приведя в пример низкий уровень преступности в странах, где «уже давно никого не вешают и не расстреливают».

На вопрос «Как вы считаете, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов?» более 46 тысяч человек выбрали ответ «Да», это составляет около 80% опрошенных. Ответ «Нет» выбрали более 9 тысяч человек (17%).

Девятилетняя девочка в Саратове в среду утром ушла из дома в школу, но по пути пропала. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Ее поиском занимались полиция и волонтеры отряда «Лиза Алерт». В ночь на пятницу власти региона сообщили, что девочку нашли мертвой. По данным СК РФ, задержан 35-летний подозреваемый в убийстве, он признался в преступлении, у него есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и «насильственные действия сексуального характера».

 Подозреваемый сознался в убийстве девочки в Саратове
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Победивший пустоту: умер космонавт Алексей Леонов
Семья Заворотнюк опровергла сообщения СМИ о ее состоянии
СМИ: турецкие военные обстреляли американский спецназ в Сирии
За бившего школьников учителя заступились родители
Убитая следователь Шишкина посмертно награждена орденом Мужества
Бывшего губернатора Челябинска объявят в розыск
В Денвере за ночь выпал снег и похолодало на 30 градусов
Здоровье
«И вас вылечат»: истории людей, которые верили Кашпировскому Кто исцелился, а кто заболел еще сильнее?
WOWSale
10 недорогих приборов, которые помогут сохранить зубы Лучшие товары. Огненные скидки
Авто
Новый заднеприводный седан Toyota (фото) Японская компания представила прототип второго поколения водородной модели Mirai. Все связи с Prius оборваны бесповоротно
Кино
Паулина Андреева сыграла Марину Мнишек Ради премьеры спектакля Дмитрия Крымова «Борис» актрисе пришлось прервать съемки
Недвижимость
Пойман первый нарушитель «закона о курении на балконах»
В российском регионе запретили строить здания выше десяти этажей
Как выглядит родина российских панелек
Россиянин украл водонапорную башню и сдал в металлолом
Дети
Миранда Керр стала многодетной мамой Модель уже воспитывает двух сыновей
Леди
Лядова, Пескова, Маликова на открытии бутика в Москве Знаменитости оценили новый фирменный магазин.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь