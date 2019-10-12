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07:12 (мск), источник: Известия

Ученые связали медленную ходьбу с ранним старением мозга

Медленная ходьба указывает на более раннее старение мозга, к такому выводу пришли специалисты из Университета Дьюка в Северной Каролине (США). Результаты научной работы опубликованы в научном журнале JAMA.

В исследовании принимали участие несколько сотен жителей Новой Зеландии, которым на момент проведения теста исполнилось 45 лет и за здоровьем которых наблюдали с трехлетнего возраста.

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Выяснилось, что те, у кого в раннем возрасте были низкий коэффициент интеллекта, слабые языковые способности и плохая моторика, в среднем возрасте имеют тенденцию к медленной ходьбе.

Кроме того, магнитно-резонансная томография в 45 лет у испытуемых показала, что объем мозга у тех, кто медленнее ходит, меньше, а также ниже и плотность коры головного мозга. По словам ученых, всё это свидетельствует о раннем старении мозга.

Кроме того, исследователи попросили группу из восьми человек оценить возраст участников теста по фотографии. Выяснилось, что те, кто медленно ходят выглядят старше быстрых ходоков.

В августе сообщалось, ученые из Университетского колледжа Лондона пришли к выводу, что для предотвращения деменции в возрасте после 50 лет и замедления старения мозга, необходимо поддерживать социальную активность.

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