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10:34 (мск), источник: Lenta.Ru

В «Улице Сезам» появился герой из семьи наркоманов

В новом сезоне детской образовательной программы «Улица Сезам» (Sesame Street) появилась героиня по имени Карли, которая живет в приемной семье, поскольку ее мама борется с наркотической зависимостью. Об этом сообщает Mirror.

Источник: AP 2019

По данным издания, Карли должна показать детям, что проблемы взрослых — не их вина. Она присоединилась к шоу как ребенок из приемной семьи еще в апреле, однако детали ее жизни раскрылись только сейчас.

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В одном из выпусков Карли и один из главных персонажей Элмо общались с девушкой по имени Салия Вудбери, родители которой вылечились от зависимости в реальной жизни.

«Моей маме было тяжело с зависимостью, и мне казалось, что я была единственной, кто прошел через это. Но теперь я встретила так много других детей с похожими проблемами», — сказала Карли.

В другом выпуске папа Элмо говорит сыну: «У мамы Карли болезнь, называемая зависимостью. Зависимость заставляет людей чувствовать, что им нужен взрослый напиток — алкоголь — или другой вид наркотиков, чтобы чувствовать себя хорошо».

Детская программа «Улица Сезам» впервые вышла в эфир 10 ноября 1969 года. С начала 2016-го выходит на канале HBO.

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