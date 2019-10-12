12:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кореянка создала красочные платья из еды (фото, видео)
Очень необычная мода.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Очень необычная мода.
Художница из Южной Кореи Сунг Йонджу уже давно работает над серией «вкусных платьев».
Она использует кожуру яблок, листья салата, корни лотоса и другие овощи и фрукты, чтобы создавать необычные наряды. Сперва Йонджу нарезает все элементы, затем собирает из них готовый образ на манекене, фотографирует и обрабатывает в фоторедакторе.
Носить такие коктейльные платья нельзя, они задуманы как произведения искусства.
Анна Лысенко