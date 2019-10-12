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12:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кореянка создала красочные платья из еды (фото, видео)

Очень необычная мода.

Художница из Южной Кореи Сунг Йонджу уже давно работает над серией «вкусных платьев».

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Платье из лука (слева) и баклажанов (справа)

Она использует кожуру яблок, листья салата, корни лотоса и другие овощи и фрукты, чтобы создавать необычные наряды. Сперва Йонджу нарезает все элементы, затем собирает из них готовый образ на манекене, фотографирует и обрабатывает в фоторедакторе.

Носить такие коктейльные платья нельзя, они задуманы как произведения искусства.

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Во время загрузки произошла ошибка.
Платье из помидоров
Во время загрузки произошла ошибка.
Платье из корня лотоса
Во время загрузки произошла ошибка.
Платье из лука

Анна Лысенко

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