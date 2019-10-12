Найдено самое узкое здание в мире (фото)

Здание, известное как Al Ba'sa, стоит на крошечном клочке земли у берега моря в Бейруте, столице Ливана. В самом широком месте оно достигает 4 метров, а в самом узком — всего 60 сантиметров. Такой странный дом построил один из братьев, чтобы досадить другому.
История началась еще в 1950-х годах. Отец семейства умер, оставив сыновьям и дочерям небольшой участок с видом на море. Они никак не могли решить, что на нем построить, чтобы никому не было обидно. Ситуация усугубилась, когда часть земли забрало правительство для развития городской инфраструктуры.
В итоге остался лишь дом старшего брата и небольшой клочок странной формы, на котором нормальное здание построить было нельзя. Тогда младший брат, в пику старшему, возвел на этом участке очень узкий дом. Он вырос прямо перед окнами соседнего здания и полностью закрыл собой вид на море. Стоимость дома старшего брата после этого резко упала.
В Al Ba'sa жили разные семьи, затем дом превратился в притон, а во время войны в нем скрывались беженцы.
В наши дни дом, символизирующий семейную вражду, так и стоит. Сносить его нет смысла, говорят городские власти, ведь на освободившемся клочке ничего не построишь.