16:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Такса стала звездой соцсетей благодаря необычному умению (фото)
У нее множество фанатов.
30-летний Пол Лавери из Ирландии неожиданно обнаружил у своего пса по кличке Харлсо скрытый талант. Если он в шутку клал таксе на голову игрушку, щенок сидел неподвижно.
Сейчас Харлсо уже пять лет. Он с удовольствием демонстрирует чудеса ловкости, удерживая на голове пончики, авокадо и даже стакан с водой. Выражение морды у пса при этом очень забавное.
Житель Белфаста завел своему любимцу страничку в соцсетях. Сейчас за талантливой собакой следят уже сто тысяч человек.
Анна Лысенко