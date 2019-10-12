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16:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Такса стала звездой соцсетей благодаря необычному умению (фото)

У нее множество фанатов.

30-летний Пол Лавери из Ирландии неожиданно обнаружил у своего пса по кличке Харлсо скрытый талант. Если он в шутку клал таксе на голову игрушку, щенок сидел неподвижно.

Сейчас Харлсо уже пять лет. Он с удовольствием демонстрирует чудеса ловкости, удерживая на голове пончики, авокадо и даже стакан с водой. Выражение морды у пса при этом очень забавное.

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Житель Белфаста завел своему любимцу страничку в соцсетях. Сейчас за талантливой собакой следят уже сто тысяч человек.

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Анна Лысенко

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