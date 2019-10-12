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16:36 (мск), источник: Интерфакс

РПЦ назвала многоженство нарушением божественного закона

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU — В Русской православной церкви выступили против инициативы муфтиев ввести многоженство в мусульманских регионах России, поскольку, согласно православному вероучению, это нарушает божественный закон.

Источник: Reuters

«Многоженство с нашей точки зрения является нарушением этого Богом установленного закона, о котором в Библии говорится, что оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое в плоть едину», — сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

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Он выразил недоумение, как можно в этот брачный союз «присоединять» других лиц.

«Мы, православные христиане, настаиваем на единственности брачного союза, на том, что брачный союз — это союз между одним мужчиной и одной женщиной, союз, созданный по любви с целью рождения и воспитания детей», — заявил иерарх.

Кроме того, по его мнению, «страна в целом к этому не готова — ни население наше не готово, ни власти не готовы». «Поэтому я думаю, что предложение Равиля Гайнутдина в целом не будет поддержано нашим обществом», — считает митрополит Иларион.

Архиерей также указал на то, что по всей России действуют одни и те же законы. «Если у нас отдельные регионы начнут принимать законы, которые будут приходить в противоречие с законами страны, тогда мы постепенно превратимся из Российской Федерации в Соединенные Штаты России, — заметил митрополит. — У нас в каждом штате будет свой закон, у нас в каждом штате будет свое законодательство, где-то у нас будет шариат, а где-то у нас будет обычный суд».

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