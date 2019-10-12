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16:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Пожилым россиянам рекомендовали сократить потребление мяса

Пожилым людям стоит есть меньше красного мяса, чтобы не навредить здоровью. Об этом «Говорит Москва» сказал заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Источник: Reuters

По его словам, употребление красного мяса повышает риск развития онкологии и других заболеваний, и это «довольно известная истина».

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Он рекомендовал гражданам заменить его на другие источники белка, например, рыбу, птицу, молочные продукты.

Ранее в Роспотребнадзоре россиянам посоветовали сократить потребление красного мяса, отказаться от сигарет и алкоголя, чтобы снизить риск образования злокачественных опухолей. В ведомстве отметили, что каждый третий выявленный случай рака связан с неправильным питанием, курением, употреблением спиртного, малоподвижным образом жизни. Чтобы лучше защититься от рака, рекомендовано есть богатые клетчаткой овощи, фрукты и рыбий жир.

В 2018 году 9,6 миллиона человек в мире умерли от злокачественных новообразований.

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