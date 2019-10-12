17:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американка «превратила» свою черепаху в тарантула (видео)
На Западе начинают готовиться к Хеллоуину.
Жительница Калифорнии Майя Риос создала необычный костюм к Хеллоуину, но не для себя, а для своего домашнего любимца — черепахи по имени Фрэнк.
Майя взяла старый детский носок, несколько щеток для прочистки труб и соорудила из них костюм тарантула. Затем она аккуратно надела этот наряд на 2-месячного Фрэнка и выпустила его погулять во дворе.
Видео с милым тарантулом настолько понравилось пользователям соцсетей, что мгновенно стало вирусным.
Анна Лысенко