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17:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка «превратила» свою черепаху в тарантула (видео)

На Западе начинают готовиться к Хеллоуину.

Жительница Калифорнии Майя Риос создала необычный костюм к Хеллоуину, но не для себя, а для своего домашнего любимца — черепахи по имени Фрэнк.

Майя взяла старый детский носок, несколько щеток для прочистки труб и соорудила из них костюм тарантула. Затем она аккуратно надела этот наряд на 2-месячного Фрэнка и выпустила его погулять во дворе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Видео с милым тарантулом настолько понравилось пользователям соцсетей, что мгновенно стало вирусным.

Анна Лысенко

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