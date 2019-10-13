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04:08 (мск), источник: ТАСС

Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/ — По информации источника в правоохранительных органах, всего планируется сократить около 2 тыс. человек.

Источник: РИА "Новости"

Сокращение штатной численности сотрудников Госавтоинспекции началось в ряде регионов России, при этом центральный аппарат ведомства затронут не будет. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет», — сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тысяч штатных единиц.

По его словам, уменьшение штатной численности Госавтоинспекции связано с укреплением подразделений по вопросам миграции МВД.

«Начавшиеся сокращения не скажутся на работе подразделений Госавтоинспекции», — отметил собеседник агентства.

ТАСС был направлен запрос в пресс-центр МВД с просьбой прокомментировать данную информацию, однако ответ на него пока не получен.

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