04:08 (мск), источник: ТАСС
Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/ — По информации источника в правоохранительных органах, всего планируется сократить около 2 тыс. человек.
Сокращение штатной численности сотрудников Госавтоинспекции началось в ряде регионов России, при этом центральный аппарат ведомства затронут не будет. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
«В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет», — сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тысяч штатных единиц.
«Начавшиеся сокращения не скажутся на работе подразделений Госавтоинспекции», — отметил собеседник агентства.
ТАСС был направлен запрос в