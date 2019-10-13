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11:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые: черные дыры меняют судьбу карликовых галактик

Порождаемые ими ветры замедляют важные процессы.

Источник: NASA

Сверхмассивные черные дыры в центрах карликовых галактик оказывают сильное влияние на их эволюцию, подавляя образование новых звезд.

К такому выводу пришли астрономы из Калифорнийского университета в Риверсайде. Их исследование опубликовано в Astrophysical Journal.

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Сверхмассивные черные дыры существуют в центре почти каждой галактики. Их окружает диск из пыли и газа, которые они постепенно поглощают. Часть материи «спасается» от поглощения в виде джетов — пучков разогретой плазмы, движущихся с околосветовой скоростью.

Но это не единственный способ. Существуют еще так называемые квазарные ветры. Гравитация черной дыры разогревает материю в диске. Частички пыли и молекулы газа разгоняются, двигаются по спирали вокруг черной дыры и затем вылетают в открытый космос. Скорость таких ветров для разных черных дыр разная. Она может быть в 4−5 раз ниже скорости света.

Наблюдая за 29 карликовыми галактиками с черными дырами в центре, ученые обнаружили высокоскоростные потоки ионизированного газа в 6 из них. «Ветры были сильнее, чем мы ожидали», — говорит профессор физики Габриэла Канализо.

Ученым давно известно, что квазарные ветры играют важную роль в формировании галактик.

Разбрасывая газ и пыль по межгалактической среде, они замедляют формирование звезд. Считается, что без этих ветров звезд в больших галактиках было бы намного больше. Но влияние ветров на карликовые галактики оказалось еще более сильным.

Карликовые галактики — наиболее распространенный тип галактик во Вселенной. Они содержат от 100 миллионов до нескольких миллиардов звезд (в Млечном Пути, крупной галактике, содержится 200−400 миллиардов звезд). Карликовые галактики часто вращаются вокруг больших галактик.

Анна Лысенко

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