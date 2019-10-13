17:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Француз показал, как природа возвращает отнятое людьми (фото)
Он снимает заброшенные места по всему миру.
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Он снимает заброшенные места по всему миру.
Французский фотограф Джонатан Хименес путешествует по миру, чтобы найти брошенные людьми живописные места.
Природа постепенно начинает возвращать обратно пустынные дома, оранжереи, забираться в брошенные автомобили и на детские площадки.
За последние годы Хименес посетил больше 700 заброшенных мест в 33 странах на четырех континентах. Свои лучшие работы он опубликовал в книге «Натуралия: исправлено природой» (Naturalia: Reclaimed by Nature).
Анна Лысенко