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17:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Француз показал, как природа возвращает отнятое людьми (фото)

Он снимает заброшенные места по всему миру.

Французский фотограф Джонатан Хименес путешествует по миру, чтобы найти брошенные людьми живописные места.

Природа постепенно начинает возвращать обратно пустынные дома, оранжереи, забираться в брошенные автомобили и на детские площадки.

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За последние годы Хименес посетил больше 700 заброшенных мест в 33 странах на четырех континентах. Свои лучшие работы он опубликовал в книге «Натуралия: исправлено ​​природой» (Naturalia: Reclaimed by Nature).

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Анна Лысенко

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