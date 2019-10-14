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13:44 (мск), источник: РИА Новости

В Помпеях обнаружили уникальную фреску с изображением гладиаторов

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Помпеях найдена необычная по своей реалистичности фреска с изображением битвы гладиаторов, сообщает Le Figaro.

Источник: Phys.org

Директор археологического парка Массимо Осанна назвал древнюю фреску, обнаруженную в подвале здания, которое, предположительно, было таверной, «уникальной» и чрезвычайно «реалистичной», особенно в том, что касается ран.

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«Так не изображали гладиаторов в Помпеях, да и во всей Римской империи», — отметил Осанна, добавив, что исход битвы не известен, но раненый гладиатор явно просит соперника сохранить ему жизнь.

«Я вижу комизм в том, как побежденный поднимает палец, моля о пощаде. Это удивительно и дает нам возможность понять, как жители древнего города относились к происходящему вокруг. С юмором», — отметил археолог.

Министр культуры Италии Дарио Франческини заявил, что «открытие этой фрески показывает, что Помпеи являются неисчерпаемым источником знаний для археологов».

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