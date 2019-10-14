02:27 (мск), источник: РИА Новости
Стюардесса рассказала о плюсах и минусах своей работы
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Стюардесса Эвелин Мартин, которая летает по всему миру, рассказала об особенностях своей работы, сообщает News.Com.Au.
Сотрудница авиакомпании отметила, что со стороны ее профессия многим кажется мечтой — бесконечным путешествием по миру, причем бесплатным. Наоборот, зарплату платят ей.
При этом стюардесса призналась, что в рабочих поездках чувствует себя одинокой. По ее словам, иногда в перерывах между рейсами ей приходится гулять по городу в одиночку, потому что у других членов команды могут быть иные планы.
К сожалению, на это работе часто чувствуешь себя одинокой. Когда я начинала, то не знала, чего ожидать, просто думала, что мне очень повезло летать в удивительные места.
«Однажды в
Также стюардесса рассказала, что в командировках бортпроводникам не приходится оплачивать отели — это расходы работодателя. Еще перевозчик выделяет экипажу деньги на еду. Сумма зависит от города и времени, которое придется там провести.
Кроме того, сотрудники авиакомпании могут несколько раз в год летать бесплатно, если в самолете есть свободные места. Когда их нет, приходится ждать следующего рейса.