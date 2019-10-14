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01:12 (мск), источник: Lenta.Ru

В России отключили аналоговое телевидение

В России завершился четвертый этап перехода от аналогового вещания к цифровому. 14 октября на цифру перешли последние два десятка регионов (39 миллионов человек).

Источник: Reuters

Переход означает отключение аналогового сигнала на территории всей страны. Цифровое ТВ доступно только тем россиянам, телевизоры которых поддерживают формат DVB-T2. Чтобы смотреть 20 бесплатных каналов, обладателям старых телевизоров необходимо было приобрести специальную цифровую приставку. Малоимущим гражданам с приобретением и установкой ресиверов должны были помочь власти регионов. С настройкой приставок гражданам помогали волонтеры.

В феврале замглавы Минкомсвязи предостерегал население от мошенников, которые вместе с приставками пытаются навязать зрителям договоры на услуги платного кабельного телевидения.

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После отключения аналогового сигнала без телевидения, по разным оценкам в 2018 году, могли остаться от 10 до 30 процентов жителей страны. Более оптимистичный прогноз о 10 процентах давало министерство связи и массовых коммуникаций. Комплексное исследование по заказу Минпромторга показало, что без телевидения могут остаться до 33,7 миллиона семей (именно столько телевизоров к октябрю 2018 года не могли принимать цифровой сигнал).

В Минсвязи утверждают, что если на старте проекта по переходу от аналога к цифре вне зоны цифрового эфирного охвата в России находились 800 тысяч семей, то в настоящее время таких менее 20 тысяч.

Переход индустрии на цифровые рельсы проходил в рамках целевой программы «Развитие телерадиовещания», она стартовала в 2009 году. На реализацию программы выделили 174 миллиарда рублей, из них 97 миллиардов — средства из федерального бюджета.

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