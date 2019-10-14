03:50 (мск), источник: Газета.Ру
Нобелевский лауреат рассказал о главных механизмах развития рака
Нобелевский лауреат по химии в 2015 году Томас Линдал рассказал о двух главных механизмах развития рака у человека. Об этом сообщает ТАСС.
Он опроверг идею того, что опасные мутации и связанные с ними раковые опухоли возникают в большинстве случаев
Ученый подчеркнул, что рак вызывают естественные процессы жизнедеятельности внутри клеток, связанные с гидролизом, то есть разложением воды, и появлением агрессивных форм кислорода.
Линдал отметил, что кислород и вода играют важные роли в организме и исключить их полностью невозможно. По его мнению, рак невозможно излечить, однако существуют способы создания лекарств, которые позволят эффективнее и безопаснее уничтожать опухоли, а также максимально сократить иные факторы риска.
«Данная система совершенствовалась природой на протяжении многих миллиардов лет», — заявил он.
Нобелевский лауреат порекомендовал курильщикам отказаться от никотина или минимизировать его потребление, поскольку сигареты воздействуют на клетки примерно аналогично агрессивным формам кислорода.