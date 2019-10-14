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03:50 (мск), источник: Газета.Ру

Нобелевский лауреат рассказал о главных механизмах развития рака

Нобелевский лауреат по химии в 2015 году Томас Линдал рассказал о двух главных механизмах развития рака у человека. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Он опроверг идею того, что опасные мутации и связанные с ними раковые опухоли возникают в большинстве случаев из-за радиации, солнечного ультрафиолета или канцерогенов в еде.

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Ученый подчеркнул, что рак вызывают естественные процессы жизнедеятельности внутри клеток, связанные с гидролизом, то есть разложением воды, и появлением агрессивных форм кислорода.

Линдал отметил, что кислород и вода играют важные роли в организме и исключить их полностью невозможно. По его мнению, рак невозможно излечить, однако существуют способы создания лекарств, которые позволят эффективнее и безопаснее уничтожать опухоли, а также максимально сократить иные факторы риска.

«Данная система совершенствовалась природой на протяжении многих миллиардов лет», — заявил он.

Нобелевский лауреат порекомендовал курильщикам отказаться от никотина или минимизировать его потребление, поскольку сигареты воздействуют на клетки примерно аналогично агрессивным формам кислорода.

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