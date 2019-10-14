В Роструде рассказали о двойной оплате работы в праздники

Последние длинные выходные в 2019 году ждут россиян со 2 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.
Привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника, отметили в Роструде. Работодатель при этом должен издать письменное распоряжение или приказ об этом.
Сдельщикам за выход на работу в праздники должны платить не менее чем по двойным расценкам, а для сотрудников, чей труд оплачивается по тарифам, — в размере не менее двойной тарифной ставки.
Работник по своему желанию может взять вместо оплаты лишний день отдыха. В Роструде уточнили, что это должен быть целый день вне зависимости от количества фактически отработанных часов.
При этом просить работника выйти в праздничный день можно только для выполнения непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит нормальное функционирование организации, ее подразделений или индивидуального предпринимателя.