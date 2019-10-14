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05:53 (мск), источник: РИА Новости

В Роструде рассказали о двойной оплате работы в праздники

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Работодатель должен оплатить работу в нерабочий праздничный день в двойном размере или предоставить день отдыха, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.

Источник: РИА Новости

Последние длинные выходные в 2019 году ждут россиян со 2 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.

По общему правилу

Привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника, отметили в Роструде. Работодатель при этом должен издать письменное распоряжение или приказ об этом.

Сдельщикам за выход на работу в праздники должны платить не менее чем по двойным расценкам, а для сотрудников, чей труд оплачивается по тарифам, — в размере не менее двойной тарифной ставки.

Работник по своему желанию может взять вместо оплаты лишний день отдыха. В Роструде уточнили, что это должен быть целый день вне зависимости от количества фактически отработанных часов.

При этом просить работника выйти в праздничный день можно только для выполнения непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит нормальное функционирование организации, ее подразделений или индивидуального предпринимателя.

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