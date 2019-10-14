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10:17 (мск), источник: РИА Новости

Названы негативные последствия офисной работы

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Научно-исследовательском институте медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова рассказали RT о влиянии офисной работы на здоровье.

Источник: РИА Новости

Эксперты отметили, что из-за неблагоприятных условий офисной среды работники стали чаще болеть.

«Главная причина сложившейся ситуации — ухудшение качества воздуха в офисных помещениях, вызванное в основном неправильно организованной вентиляцией и недостаточным воздухообменом, напряженной работой с компьютером, скученностью персонала в помещениях», — замечают ученые.

К опасным последствиям такой работы специалисты также отнесли неврозы и тревожность, которые развиваются на фоне частых стрессов из-за высоких профессиональных требований, отсутствия поддержки в коллективе или достойного вознаграждения, а также страха потерять работу.
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Психологические проблемы, в свою очередь, могут приводить к развитию органических болезней, например, нервной и сердечно-сосудистой системы. По данным ученых, проблемы на работе также чреваты нарушением репродуктивной функции.

Чтобы избежать проблем, обусловленных «сидячим» характером труда, офисному работнику следует уделять время зарядке, напомнила врач-терапевт Людмила Лапа.

«Каждый час нужно ходить, прыгать, разминаться в течение 15 минут. Нужно заниматься физическими упражнениями, нагружать мышцы, чтобы не было гиподинамии. Эти маленькие пожелание помогут поддержать хороший образ жизни», — отметила доктор.

Не менее важно не забывать пить воду или чай, которые помогут снизить нагрузку на почки и восстановить сосуды, добавила собеседница RT.

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