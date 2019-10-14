10:17 (мск), источник: РИА Новости
Названы негативные последствия офисной работы
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В
Эксперты отметили, что
«Главная причина сложившейся ситуации — ухудшение качества воздуха в офисных помещениях, вызванное в основном неправильно организованной вентиляцией и недостаточным воздухообменом, напряженной работой с компьютером, скученностью персонала в помещениях», — замечают ученые.
Психологические проблемы, в свою очередь, могут приводить к развитию органических болезней, например, нервной и
Чтобы избежать проблем, обусловленных «сидячим» характером труда, офисному работнику следует уделять время зарядке, напомнила
«Каждый час нужно ходить, прыгать, разминаться в течение 15 минут. Нужно заниматься физическими упражнениями, нагружать мышцы, чтобы не было гиподинамии. Эти маленькие пожелание помогут поддержать хороший образ жизни», — отметила доктор.
Не менее важно не забывать пить воду или чай, которые помогут снизить нагрузку на почки и восстановить сосуды, добавила собеседница RT.