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14:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ирландец устроил розыгрыш на собственных похоронах (видео)

Чтобы родным не было так грустно.

В соцсетях стал популярен видеоролик, снятый в Дублине. Как следует из описания, его сделал один из родственников на похоронах 56-летнего Шея Брэдли, который скончался после трех лет болезни.

Перед смертью мужчина решил подшутить над родными и записал аудиосообщение, которое попросил включить в день своих похорон. Близкие выполнили просьбу покойного, но то, что они услышали, стало для них полной неожиданностью.

Из колонки на кладбище сначала послышалась грустная мелодия волынки, а затем собравшиеся услышали голос Шейна.

Мужчина стучал до дереву и просил выпустить его из могилы, сообщив, что слышит голоса друзей и священника. А затем Шейн начал тихонечко петь.

Шутка удалась — родственники и друзья покойного, слушая запись, начали смеяться. Мужчина хотел, чтобы именно так его проводили в последний путь.

Екатерина Гура

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