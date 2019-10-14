Ирландец устроил розыгрыш на собственных похоронах (видео)

В соцсетях стал популярен видеоролик, снятый в Дублине. Как следует из описания, его сделал один из родственников на похоронах 56-летнего Шея Брэдли, который скончался после трех лет болезни.
Перед смертью мужчина решил подшутить над родными и записал аудиосообщение, которое попросил включить в день своих похорон. Близкие выполнили просьбу покойного, но то, что они услышали, стало для них полной неожиданностью.
Из колонки на кладбище сначала послышалась грустная мелодия волынки, а затем собравшиеся услышали голос Шейна.
Мужчина стучал до дереву и просил выпустить его из могилы, сообщив, что слышит голоса друзей и священника. А затем Шейн начал тихонечко петь.
Шутка удалась — родственники и друзья покойного, слушая запись, начали смеяться. Мужчина хотел, чтобы именно так его проводили в последний путь.