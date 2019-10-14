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15:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британская художница вяжет очень реалистичную еду (фото)

Ее изделия легко перепутать с настоящими пирожными и бургерами.

Художница Кейт Дженкинс из Великобритании много лет проработала дизайнером одежды, но свое истинное призвание нашла в вязании необычных вещей.

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Уже несколько лет Кейт вяжет крючком очень натуральную еду: от овощей до сложных пирожных с разнообразными начинками. Работы Дженкинс очень реалистичны благодаря мелким деталям — например, семечкам на хлебе или тонким луковым колечкам в салате.

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Екатерина Гура

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