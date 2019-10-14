15:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британская художница вяжет очень реалистичную еду (фото)
Ее изделия легко перепутать с настоящими пирожными и бургерами.
Художница Кейт Дженкинс из Великобритании много лет проработала дизайнером одежды, но свое истинное призвание нашла в вязании необычных вещей.
Уже несколько лет Кейт вяжет крючком очень натуральную еду: от овощей до сложных пирожных с разнообразными начинками. Работы Дженкинс очень реалистичны благодаря мелким деталям — например, семечкам на хлебе или тонким луковым колечкам в салате.
Екатерина Гура