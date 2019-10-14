Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
5 мифов о лесных пожарахКак борются с огнем в России и в мире
Фоторепортажи
18«Пусть погибнут сотни таких, как я, но восторжествует истина»
16Световое шоу и танцовщицы на крыше: как «Мулен Руж» отметил юбилей
16:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Подросток из Перу превращает еду в красочное искусство (фото)

Нескучная кухня.

18-летний Хосе, известный под псевдонимом naturally.jo, прославился в соцсетях благодаря своему невероятному таланту превращать любое блюдо в праздничное и яркое произведение искусства.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Практиковаться в кулинарном творчестве молодой человек начал, когда ему было 16 лет. За два года он настолько усовершенствовал свои навыки, что сейчас количество поклонников его работ в Instagram превышает полтора миллиона человек.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Интересно и то, что вся еда, которую готовит Хосе — веганская, так как сам молодой человек — убежденный веган.

Екатерина Гура

В Кремле ответили на предложение Суркова изучать «путинизм»
В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента
Россиянам пообещали теплую и солнечную погоду
Путин подарил королю Саудовской Аравии камчатского кречета
Последствия мощного тайфуна в Японии показали на фото
Мать убитой в Саратове девочки выступила с обращением
Эрнст рассказал об обстоятельствах увольнения Доренко
Здоровье
Как ванна и душ вам вредят Дерматологи советуют мыться как можно реже.
WOWSale
10 недорогих приборов, которые помогут сохранить зубы Лучшие товары. Огненные скидки
Авто
Новый Nissan Juke: первые «живые» фото Nissan неожиданно показал второе поколение неоднозначной модели на автосалоне в болгарской Софии
Кино
Беременная Гай Германика посетила премьеру своего фильма Режиссер представила картину «Мысленный волк» первым зрителям
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Популярные темы на «Детях»
Добрая королева Бесс 252
Отпуск по уходу за ребенком и работа 223
Сколько женщина может вынести на себе! 157
День рождения в сауне. Стоит ли? 137
Леди
В сети появились архивные фото с венчания Анастасии Заворотнюк Супругов поздравили с годовщиной таинства.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь