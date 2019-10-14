16:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Подросток из Перу превращает еду в красочное искусство (фото)
Нескучная кухня.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Нескучная кухня.
18-летний Хосе, известный под псевдонимом naturally.jo, прославился в соцсетях благодаря своему невероятному таланту превращать любое блюдо в праздничное и яркое произведение искусства.
Практиковаться в кулинарном творчестве молодой человек начал, когда ему было 16 лет. За два года он настолько усовершенствовал свои навыки, что сейчас количество поклонников его работ в Instagram превышает полтора миллиона человек.
Интересно и то, что вся еда, которую готовит Хосе — веганская, так как сам молодой человек — убежденный веган.
Екатерина Гура