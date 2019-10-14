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16:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Эрнст раскрыл подноготную отношений с Доренко

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в интервью жене Сергея Доренко Юлии рассказал о своих отношениях с погибшим журналистом, главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко. Эрнст также прокомментировал увольнение Доренко с Первого канала после сюжета про гибель подводной лодки «Курск».

Источник: РИА "Новости"

По словам Эрнста, Доренко был гораздо более интеллектуально развитым, чем большинство телеведущих, поэтому ему нравилось вести беседы с журналистом. «Мы с ним всегда беседовали про какие-то тонкие и изощренные вещи», — отметил Эрнст. Глава телеканала пояснил, что незадолго до смерти Доренко спрашивал Эрнста, стоит ли ему завести видеоблог с интервью, наподобие того, что ведет журналист Юрий Дудь, но Эрнст отговаривал его от этого формата.

Гендиректор ОРТ считает, что Доренко «экспонировал брутальный образ», но на самом деле таковым не являлся. «Бывают настоящие сумасшедшие. Серега иногда прикидывался сумасшедшим, но сумасшедшим он никогда не был. Но играл он это очень убедительно. Люди, которые не очень хорошо его чувствовали и знали, иногда боялись», — подчеркнул Эрнст.

В интервью глава Первого канала прокомментировал и увольнение Доренко с ОРТ:

Люди абсолютно уверены, что он уволен был за конкретную программу, связанную с «Курском». Это не так. Я Сережу заранее предупредил. Это правда, что я сказал тогда «Nothing personal» (Ничего личного).
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По словам гендиректора, увольнение не связано напрямую с Доренко, а произошло из-за конфликта с олигархом Борисом Березовским, который потребовал назначить Доренко на место уволенных руководителей новостей ОРТ.

Эрнст дал Доренко пост, но предупредил, что после воспользуется «первой же возможностью», чтобы уволить его. Сам факт увольнения после эфира про «Курск» гендиректор прямо не опровергает.

Доренко умер 9 мая 2019 года. Он почувствовал себя плохо за рулем мотоцикла и не справился с управлением. Причиной смерти медики назвали разрыв аорты.

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2 сентября 2000 года в эфир телеканала ОРТ (в настоящее время это Первый канал) вышел последний выпуск авторской программы Сергея Доренко, посвященный обсуждению причин гибели подводной лодки «Курск». Позднее в интервью Юрию Дудю он уточнял, что не имеет никаких претензий к Константину Эрнсту, который лично подписывал его увольнение с ОРТ.

Атомоход К-141 «Курск» затонул 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море. В результате погибли все 118 членов экипажа. Основной версией причин катастрофы называют взрыв торпеды.

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