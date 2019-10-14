Киллер рассказал об убийстве Михаила Круга

В беседе с журналистами он подтвердил, что не планировал убивать певца. Целью бандитов было ограбление дома артиста, но он вернулся раньше.
По словам Агеева, вместе с соучастником Дмитрием Веселовым он спрятался в бильярдной, где их обнаружила теща исполнителя.
«Сначала мы ее хотели связать просто и спокойно выйти оттуда тихонько. Мы же не рассчитывали, что она поднимется. Мы вместе подошли сразу, чтоб сразу обездвижить, чтоб не кричала. Не ожидали, что она кричать начнет, сопротивляться», — вспоминает мужчина.
Услышав шум из комнаты, певец бросился туда и попытался дать отпор вооруженному бандиту. Агеев отметил, что его сообщник оказался на лестнице выше Круга. В ходе борьбы Веселов дважды выстрелил в исполнителя.
«Один (выстрел. — Прим. ред.) он ему как-то попал сверху, в левую часть туловища, в район ключицы где-то, потому что он был в футболке, в чем-то светлом. Там сразу кровь была видна. А второй — не знаю, просто слышал», — рассказал он.
Раненого певца доставили в больницу, где позднее он скончался.
Агеев признался, что ему тяжело вспоминать об этом преступлении.
«Это просто невыносимо. Вот и все… Это очень тяжело. И с годами ты осознаешь это гораздо сильнее», — заявил он.