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00:53 (мск), источник: РИА Новости

Пережившие развод люди назвали признаки неминуемого расставания

МОСКВА — РИА Новости. Пользователи платформы Reddit рассказали, в какой момент они поняли, что ошиблись с выбором супругов.

Источник: Агентство «Москва»

Тема о верных признаках развода набрала на сайте больше 65 тысяч комментариев.

Shirleysensei ушла от мужа после того, как он прижал ее к стене в магазине сладостей, приревновав к другому покупателю.

«Я понял, что это конец, когда она начала драку на похоронах моего брата из-за того, что присутствующие на церемонии женщины подошли, чтобы меня обнять и выразить соболезнования», — написал BigHairyApeMan.

Пользователь под ником ersul010762 решила развестись, когда супруг сказал ей, что попытка суицида ее сына помешала ему отпраздновать день рождения его бывшей.

Fukenhimer понял, что женился не на той девушке, уже во время медового месяца. Жена постоянно винила его во всех своих проблемах, вплоть до забытого зонтика или солнцезащитного крема.

Hevaly_armed_proto рассказал, что супруга после бракосочетания начала сильно ревновать его. Она решила, что сообщения, которые он отправлял матери, на самом деле адресованы любовнице. Мужчина понял, что в таких условиях построить семью не получится.

«Она сходила на девичник и встретила там девушку по имени Николь. Они стали много переписываться, а потом начали встречаться и гулять. Дома маленький ребенок, а она все пыталась вырваться к этой “подруге” в другой город, а я даже не знал ее фамилии и никогда ее не видел. Подруга оказалась другом по имени Уэсли», — написал NotTheMan378.

Бывший муж SHEnanigans0312 ударил ее на следующий день после свадьбы. Свою выходку он назвал «шуткой». По ее словам, ранее он не позволял себе ничего подобного, но все в корне изменилось после бракосочетания. Пара подала на развод спустя 73 дня.

Marguerite_lavache осознала, что вышла не за того человека, когда проснулась утром после свадьбы и в первую очередь подумала о разводе.

Loveydovette ушла от мужа из-за того, что ему не нравилось абсолютно все, что она готовила.

Пользователь munchingfoo поделился историей своей родственницы, которой пришлось развестись, так как муж требовал от нее бросить работу и стать домохозяйкой. При этом до свадьбы они оба планировали построить карьеру.

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