Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
5 мифов о лесных пожарахКак борются с огнем в России и в мире
Фоторепортажи
28Умер Алексей Леонов
6Фотограф сделал необычные снимки «тишины»
01:19 (мск), источник: Ведомости

Объявлены лауреаты Букеровской премии

Лауреатами международной Букеровской премии (Booker Prize) 2019 г. стали канадская писательница Маргарет Этвуд и британская Бернардин Эваристо, говорится на сайте премии. Церемония вручения премии проходит в Гилдхолле — церемониальной ратуше лондонского Сити.

Источник: Reuters

Этвуд удостоена престижной награды за роман The Testaments, который является продолжением «Рассказа служанки». Эваристо присвоена премия за роман Girl, Woman, Other. Впервые с 1992 г. это два автора, хотя правила премии с некоторых пор запрещают делить награду.

Председатель жюри конкурса Питер Флоренс признался, что обсуждение длилось пять часов, но члены жюри не смогли прийти к компромиссу и выбрать только одну из двух работ. Таким образом, лауреаты поделят премию в 50 000 фунтов стерлингов.

Среди конкурентов Этвуд — лауреата Букера 2000 г. — и Эваристо был британо-индийский писатель Салман Рушди с романом Quichotte, обыгрывающим сюжет «Дон Кихота». За премию боролись произведения американо-британской писательницы Люси Эллман (Ducks, Newburyport), британо-турецкой Элиф Шафак (10 Minutes 38 Seconds in This Strange World) и нигерийца Чигози Обиома (An Orchestra of Minorities).

В прошлом году лауреатом Букеровской премии стала писательница из Северной Ирландии Анна Бернс. Она была удостоена награды за роман Milkman. Роман написан от лица 18-летней девушки, живущей в 1970-х гг. в разгар этнополитического конфликта в Северной Ирландии.

 СКР объявил о задержании новых фигурантов «московского дела»
Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета
Медведев призвал прекращать вранье со статистикой по смертности
«Отравителя» Скрипалей обнаружили на фото дочери генерала ГРУ
В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента
Пережившие развод люди назвали признаки неминуемого расставания
Россиянам пообещали теплую и солнечную погоду
Киллер рассказал об убийстве Михаила Круга
Здоровье
Как ванна и душ вам вредят Дерматологи советуют мыться как можно реже.
WOWSale
10 недорогих приборов, которые помогут сохранить зубы Лучшие товары. Огненные скидки
Авто
Новый Nissan Juke: первые «живые» фото Nissan неожиданно показал второе поколение неоднозначной модели на автосалоне в болгарской Софии
Кино
Беременная Гай Германика посетила премьеру своего фильма Режиссер представила картину «Мысленный волк» первым зрителям
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Популярные темы на «Детях»
Отпуск по уходу за ребенком и работа 314
Добрая королева Бесс 263
свекровь хочет чтобы внук оформил над ней опекунство 199
День рождения в сауне. Стоит ли? 194
Леди
В сети появились архивные фото с венчания Анастасии Заворотнюк Супругов поздравили с годовщиной таинства.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь