Наташа Королева опубликовала обращение к Зеленскому

Запрет на въезд на Украину певица считает необоснованным. Артистка выразила сожаление в связи с тем, что не может посетить могилу своей бабушки, которая умерла два года назад. Свое обращение она сопроводила видеороликом, на котором пожилая женщина незадолго до своей смерти сокрушается, что к ней не пускают внучку.
Исполнительница заявила, что олицетворяет колорит, темперамент и дух Украины. Она добавила, что сейчас в стране к власти пришли «молодые и порядочные люди с трезвым взглядом на жизнь», в связи с чем она решила отправить письмо Зеленскому с просьбой отменить запрет на въезд.
Киевский суд в 2016 году запретил Наташе Королеве въезд на территорию Украины.
Наташа Королева — уроженка Украины, российская эстрадная певица, актриса и фотомодель. Заслуженная артистка Российской Федерации.