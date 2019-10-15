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03:41 (мск), источник: РИА Новости

Наташа Королева опубликовала обращение к Зеленскому

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Российская певица Наташа Королева опубликовала обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ей въезд на территорию страны. Соответствующий пост исполнительница разместила в Instagram.

Источник: РИА "Новости"

Запрет на въезд на Украину певица считает необоснованным. Артистка выразила сожаление в связи с тем, что не может посетить могилу своей бабушки, которая умерла два года назад. Свое обращение она сопроводила видеороликом, на котором пожилая женщина незадолго до своей смерти сокрушается, что к ней не пускают внучку.

Исполнительница заявила, что олицетворяет колорит, темперамент и дух Украины. Она добавила, что сейчас в стране к власти пришли «молодые и порядочные люди с трезвым взглядом на жизнь», в связи с чем она решила отправить письмо Зеленскому с просьбой отменить запрет на въезд.

Киевский суд в 2016 году запретил Наташе Королеве въезд на территорию Украины.

Наташа Королева — уроженка Украины, российская эстрадная певица, актриса и фотомодель. Заслуженная артистка Российской Федерации.

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