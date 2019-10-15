В МЧС рассказали как вести себя в ДТП, чтобы выжить

Видя неизбежность столкновения со встречной машиной, нужно постараться как можно быстрее уйти от удара: кювет, забор и даже дерево в данном случае лучше идущего в лоб автомобиля. При этом важно помнить, что при столкновении с неподвижным предметом удар левым или правым крылом намного хуже по своим последствиям, чем всем бампером.
Спасатели советуют в сложной дорожной ситуации не паниковать, а сохранять самообладание — это позволит управлять машиной до последней возможности.
Перед столкновением с препятствием необходимо напрячь все мышцы и не расслабляться до полной остановки машины.
Желательно также вдавить спину в сиденье, а руки упереть в рулевое колесо. Если скорость автомобиля превышает 60 километров в час и водитель не пристегнут ремнем безопасности, нужно плотно прижаться грудью к рулевой колонке.
Пассажирам на заднем сидении МЧС рекомендует постараться упасть на пол. Если рядом находится ребенок, его необходимо накрыть собой. После столкновения нужно сразу же определить, не горит ли машина и не подтекает ли бензин, особенно при опрокидывании.
Если двери заклинило, покинуть салон автомобиля необходимо через окна, открыв их или разбив тяжелыми подручными предметами. Выбравшись из машины, следует отойти от нее как можно дальше — взрыв может последовать в любой момент. Оказавшись в безопасном месте, надо сразу же вызвать спасателей и пожарных, резюмирует МЧС.