Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
5 мифов о лесных пожарахКак борются с огнем в России и в мире
Фоторепортажи
12Последствия тайфуна «Хагибис»
36Перед своим днем рождения Путин побывал в сибирской тайге
10:23 (мск), источник: РИА Новости

Диетолог рассказала, как не набрать лишний вес зимой

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», как следует питаться в холодное время года, чтобы не набрать лишние килограммы.

Источник: РИА "Новости"
Новость
Шоколадка или огурец: выберите перекус на 100 калорий

Как отмечает Соломатина, с приходом холодов люди начинают активнее потреблять жирные и сладкие продукты, а также алкоголь. Обычно это связано с сонливостью, ухудшением настроения и недостатком витамина D в организме, которые вызывает недостаток солнечного света.

Диетолог рассказала, что восполнить недостаток полезных веществ можно с помощью небольших порций жирной рыбы, молочных продуктов и овощей.

По словам Соломатиной, для поднятия настроения можно употреблять в пищу бананы, горький шоколад, орехи и сухофрукты в небольшом количестве.

Врач также посоветовала заменить магазинные десерты на домашние, например витаминные смузи.

Читайте также

 Газа нет: Европа потребовала срочно достроить 'Северный поток - 2'
Путин и саудовский король обменялись подарками
Глава МИД Украины рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера
СК проводит обыски в 30 регионах по делу об отмывании денег ФБК
Наташа Королева опубликовала обращение к Зеленскому
Чем грозит рублю рекордная скупка золота Россией и Китаем
Под Нижним Новгородом погиб участник реконструкции ДТП
Счетная палата раскрыла схему, замедляющую рост зарплат
Конвой сирийской армии встретился с американскими военными
Здоровье
Как ванна и душ вам вредят Дерматологи советуют мыться как можно реже.
WOWSale
10 недорогих приборов, которые помогут сохранить зубы Лучшие товары. Огненные скидки
Авто
Новый Nissan Juke: первые «живые» фото Nissan неожиданно показал второе поколение неоднозначной модели на автосалоне в болгарской Софии
Кино
Беременная Гай Германика посетила премьеру своего фильма Режиссер представила картину «Мысленный волк» первым зрителям
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Дети
33-летняя Сагалова похудела на 20 кг после третьих родов (фото) Звезда «Счастливы вместе» стала многодетной мамой весной 2019 года
Леди
«Я не хочу замуж»: 5 реальных историй женщин старше 35 Далеко не все женщины мечтают о муже, уютном доме и семейном очаге. И вот почему.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь