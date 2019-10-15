10:23 (мск), источник: РИА Новости
Диетолог рассказала, как не набрать лишний вес зимой
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.
Как отмечает Соломатина, с приходом холодов люди начинают активнее потреблять жирные и сладкие продукты, а также алкоголь. Обычно это связано с сонливостью, ухудшением настроения и недостатком витамина D в организме, которые вызывает недостаток солнечного света.
По словам Соломатиной, для поднятия настроения можно употреблять в пищу бананы, горький шоколад, орехи и сухофрукты в небольшом количестве.
Врач также посоветовала заменить магазинные десерты на домашние, например витаминные смузи.