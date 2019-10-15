Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 «Карлсон прилетел». Мужчина из Казахстана торгует с помощью крана Житель Казахстана проявил смекалку и воспользовался подъемным краном для торговли
Фоторепортажи
14В гостях у сказки: дом-музей Чуковского в Переделкино
28Умер Алексей Леонов
14:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Русский борщ признали орудием российской пропаганды

Заявления о том, что борщ является блюдом русской кухни, можно рассматривать как российскую военную пропаганду. Об этом во вторник, 15 октября, пишет «Би-би-си».

Источник: lukinIgor/СС0

Автор публикации обратил внимание на твит, появившийся в Twitter-аккаунте Russia, связанном с МИД России. В посте, опубликованном в мае 2019 года, говорилось, что борщ — это одно из самых известных и любимых блюд русской кухни и ее символ, и приводился рецепт этого блюда.

При этом, отмечает «Би-би-си», если для обычного пользователя Twitter подобный твит выглядит очевидным и безвредным, в украинском сегменте соцсети он вызвал негодование. «Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени, особенно учитывая оккупацию Крыма и территориальный конфликт в Восточной Украине, который не утихает с 2014 года», — пишет агентство.

Новость
Что думают иностранцы о России и россиянах: главные стереотипы

Как заявил «Би-би-си» ныне живущий в Лондоне аналитик по политическим и экономическим рискам белорусского происхождения Алекс Кокчаров, подобные заявления российского МИД являются ни чем иным, как «очередной попыткой культурной апроприации со стороны Москвы».

Аналогичной точки зрения придерживается и эксперт агентства Олеся Лев (Olesia Lew), шеф-повар располагающегося в Нью-Йорке украинского ресторана Veselka. «Да, русские заявляют, что это их блюдо. Однако это то блюдо, которое они получили за счет оккупации», — подчеркнула она.

По ее словам, борщ утвердился в коллективном сознании в качестве блюда именно русской кухни в основном благодаря усилиям Кремля, в частности — советского лидера Иосифа Сталина. Так, пишет «Би-би-си», Сталин дал поручение Анастасу Микояну, который в 1930-х годах занимал должность народного комиссара пищевой промышленности СССР, разработать так называемую советскую национальную кухню. По итогам его работы появилась «Книга о вкусной и здоровой пище», в которой были собраны рецепты блюд, традиционных для различных народов, живших на территории Советского Союза.

Эта кулинарная книга сделала все эти блюда частью советской культуры и, таким образом, русской, так как русская культура была наиболее значимой для СССР.
Олеся Лев

Отношения между Россией и Украиной обострились в 2014 году после смены власти в Киеве. Украинская сторона считает Москву ответственной за вооруженный конфликт на юго-востоке страны, а также за референдум в Крыму, после которого полуостров стал частью России. Кремль отвергает все обвинения.

Жители Калининграда едят самый дорогой в России борщ
Во время загрузки произошла ошибка.
8 апреля© Ньюстюб
 Новые подробности о состоянии Заворотнюк
Дочь американской супермодели случайно оголила грудь. Фото
Минобороны РФ: США покинули две свои базы в Сирии
Рэпер Баста стал владельцем российского футбольного клуба
Гидрометцентр предупредил о резком скачке давления
Свой собственный Шенген. Что может поменяться на границах России
Улица в Москве оказалась вымощена могильными плитами (фото)
Кортеж Путина в Эмиратах сопроводили «фальшивые» машины ДПС
Более 100 тысяч человек подали заявки на конкурс «Лидеры России»
Здоровье
У Заворотнюк не было ни комы, ни паралича Родственники впервые прокомментировали болезнь актрисы.
WOWSale
10 недорогих приборов, которые помогут сохранить зубы Лучшие товары. Огненные скидки
Авто
Новый маленький седан BMW: первые фото Свежей «двушкой» баварцы решили утереть нос вечным конкурентам из «Мерседеса» с их седаном CLA
Кино
Асмус, Шепелев, Собчак на премьере фильма «Текст» Звезды поддержали одну из самых ожидаемых киноновинок сезона
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Дети
33-летняя Сагалова похудела на 20 кг после третьих родов (фото) Звезда «Счастливы вместе» стала многодетной мамой весной 2019 года
Леди
В сети появились архивные фото с венчания Анастасии Заворотнюк Супругов поздравили с годовщиной таинства.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь