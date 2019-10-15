Количество заявок на конкурс «Лидеры России» за 10 дней превысило 100 тысяч

С начала регистрации на конкурс «Лидеры России 2020» через сайт ЛидерыРоссии.рф от Центрального Федерального округа пришло 35,2% всех отправленных заявок. На втором месте — Приволжский федеральный округ (16,8%). Далее идут Северо-Западный (13,1%), Уральский (9,7%), Сибирский (9,3%), Южный (8,6%), Дальневосточный (4,2%) и Северо-Кавказский (3,1%) федеральные округа, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«За 10 дней с момента старта третьего сезона конкурса «Лидеры России» мы получили более 100 тыс. заявок из всех регионов России и 20 зарубежных стран.
Заявки на конкурс будут приниматься до 23:59 27 октября 2019 года. До окончания заявочной кампании всем участникам помимо биографической анкеты необходимо записать видеоинтервью.
Алексей Комиссаровруководитель конкурса «Лидеры России»
Просим конкурсантов не откладывать выполнение этого задания на последний момент", — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.
«В этому году мы ввели три специализированных направления в дополнение к основному конкурсу: “Здравоохранение”, “Наука”, “Финансы и технологии”. Участники могут подать заявку как в основной конкурс, так и в любую из представленных специализаций», — добавил он.
Лидером по количеству заявок стала Москва (20,2% от общего количества заявок на конкурс на текущий момент), на втором месте — Санкт-Петербург (8,4%), на третьем — Московская область (6,3%).
В ТОП-10 регионов также вошли Свердловская область (3,4%), Краснодарский край (3%), Нижегородская область (2,6%), Ростовская область (2,55%), Самарская область (2,53%), республика Татарстан (2,52%), а также три региона разделили 10-ое место с показателем 2,2% от общего количества заявок на конкурс: Челябинская область, Новосибирская область и республика Башкортостан.
Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов.
Запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019−2020 годов поддержал президент России, председатель наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин 4 октября 2019 года на первом заседании АНО.
Победители конкурса получат образовательный грант в 1 млн рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей страны.
Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
За два предыдущих года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тыс. (в 2017—2018 году было подано 199 тыс. заявок на конкурс; в 2018—2019 году — 227 тыс. заявок). За два года назначения на высокие позиции получили более 150 участников конкурса: среди них двое стали губернаторами, четверо — заместителями федеральных министров.
Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности.
4 октября 2019 года президент России, председатель наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019−2020 годов. Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».