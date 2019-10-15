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14:34 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

Количество заявок на конкурс «Лидеры России» за 10 дней превысило 100 тысяч

За 10 дней на конкурс «Лидеры России» заявки подали свыше 100 тыс. человек из всех регионов страны и 20 стран мира, заявил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Источник: Лидеры России

С начала регистрации на конкурс «Лидеры России 2020» через сайт ЛидерыРоссии.рф от Центрального Федерального округа пришло 35,2% всех отправленных заявок. На втором месте — Приволжский федеральный округ (16,8%). Далее идут Северо-Западный (13,1%), Уральский (9,7%), Сибирский (9,3%), Южный (8,6%), Дальневосточный (4,2%) и Северо-Кавказский (3,1%) федеральные округа, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«За 10 дней с момента старта третьего сезона конкурса «Лидеры России» мы получили более 100 тыс. заявок из всех регионов России и 20 зарубежных стран.

Заявки на конкурс будут приниматься до 23:59 27 октября 2019 года. До окончания заявочной кампании всем участникам помимо биографической анкеты необходимо записать видеоинтервью.
Алексей Комиссаров
руководитель конкурса «Лидеры России»

Просим конкурсантов не откладывать выполнение этого задания на последний момент", — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

«В этому году мы ввели три специализированных направления в дополнение к основному конкурсу: “Здравоохранение”, “Наука”, “Финансы и технологии”. Участники могут подать заявку как в основной конкурс, так и в любую из представленных специализаций», — добавил он.

Лидером по количеству заявок стала Москва (20,2% от общего количества заявок на конкурс на текущий момент), на втором месте — Санкт-Петербург (8,4%), на третьем — Московская область (6,3%).
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В ТОП-10 регионов также вошли Свердловская область (3,4%), Краснодарский край (3%), Нижегородская область (2,6%), Ростовская область (2,55%), Самарская область (2,53%), республика Татарстан (2,52%), а также три региона разделили 10-ое место с показателем 2,2% от общего количества заявок на конкурс: Челябинская область, Новосибирская область и республика Башкортостан.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов.

Запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019−2020 годов поддержал президент России, председатель наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин 4 октября 2019 года на первом заседании АНО.

Победители конкурса получат образовательный грант в 1 млн рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей страны.

Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

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За два предыдущих года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тыс. (в 2017—2018 году было подано 199 тыс. заявок на конкурс; в 2018—2019 году — 227 тыс. заявок). За два года назначения на высокие позиции получили более 150 участников конкурса: среди них двое стали губернаторами, четверо — заместителями федеральных министров.

Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности.

4 октября 2019 года президент России, председатель наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019−2020 годов. Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».

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