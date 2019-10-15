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14:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бывшие супруги из Новой Зеландии ищут друг другу новую любовь

Высокие отношения.

42-летний Дэмиен и 40-летняя Вакаронготай Никора из Новой Зеландии прожили в счастливом браке 21 год. У пары есть двое взрослых детей, совместный бизнес и большое уважение друг к другу.

После развода Дамиен и Вакаронготай решили не просто остаться друзьями, но и помочь друг другу найти новую любовь.

Пара опубликовала на Facebook посты, в которых они не только сообщали друзьям и знакомым о своем разводе, но и рекламировали друг друга потенциальным партнерам, пишет Daily Mail.

В постах с одинаковыми названиями «Почему вы должны встречаться с моим/моей бывшей» Дэмиен и Вакаронготай описали все достоинства друг друга.

В своем посте Дэмиен написал, что очень любит и уважает свою «красивую, добрую и честную» бывшую жену. А Вакаронготай описала своего бывшего мужа как «волшебника» с отличным чувством юмора.

Happy 18th Anniversary my babe!!THANKYOU for reminding me of all the amazing moments we've shared together. THANKYOU...

Опубликовано Whakarongotai Nikora Понедельник, 11 июля 2016 г.

Пара отмечает, что, несмотря на свое расставание, они по-прежнему являются лучшими друзьями, но сейчас готовы двигаться дальше и искать новую любовь.

Екатерина Гура

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