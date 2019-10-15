Бывшие супруги из Новой Зеландии ищут друг другу новую любовь

42-летний Дэмиен и 40-летняя Вакаронготай Никора из Новой Зеландии прожили в счастливом браке 21 год. У пары есть двое взрослых детей, совместный бизнес и большое уважение друг к другу.
После развода Дамиен и Вакаронготай решили не просто остаться друзьями, но и помочь друг другу найти новую любовь.
Пара опубликовала на Facebook посты, в которых они не только сообщали друзьям и знакомым о своем разводе, но и рекламировали друг друга потенциальным партнерам, пишет Daily Mail.
В постах с одинаковыми названиями «Почему вы должны встречаться с моим/моей бывшей» Дэмиен и Вакаронготай описали все достоинства друг друга.
В своем посте Дэмиен написал, что очень любит и уважает свою «красивую, добрую и честную» бывшую жену. А Вакаронготай описала своего бывшего мужа как «волшебника» с отличным чувством юмора.
Пара отмечает, что, несмотря на свое расставание, они по-прежнему являются лучшими друзьями, но сейчас готовы двигаться дальше и искать новую любовь.