15:30 (мск), источник: Lenta.Ru
У Парфенова отобрали бренд «Намедни»
Журналист Леонид Парфенов рассказал, что слово «намедни» исчезло из названий выпусков его авторской программы, выходящей на YouTube,
Парфенов объяснил, что телеканал направил свои возражения его партнеру по проекту перед нынешним, вторым сезоном передачи, в котором рассказывается про период в истории СССР с 1952 года по 1960 год.
Меня самого это бы не смутило, но партнер предпочел не спорить. Остается гордиться, что за четверть века существования телекомпании именно бренд «Намедни» оказался самым востребованным.
Он добавил, что перед первым сезоном передачи, в котором освещаются события с 1946 года по 1951 год,
Оригинальная авторская передача Парфенова «Намедни» выходила на Центральном телевидении СССР в 1990—1991 годах и на НТВ в 1993—2004 годах. За время своего существования программа сменила три жанра: информационная программа неполитических новостей за неделю, документальный проект и
В марте 2019 года журналист возобновил выпуск «Намедни» на своем