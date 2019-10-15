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15:30 (мск), источник: Lenta.Ru

У Парфенова отобрали бренд «Намедни»

Журналист Леонид Парфенов рассказал, что слово «намедни» исчезло из названий выпусков его авторской программы, выходящей на YouTube, из-за возражений телеканала НТВ. Комментарий журналиста опубликовал Znak.com.

Источник: РИА "Новости"

Парфенов объяснил, что телеканал направил свои возражения его партнеру по проекту перед нынешним, вторым сезоном передачи, в котором рассказывается про период в истории СССР с 1952 года по 1960 год.

Меня самого это бы не смутило, но партнер предпочел не спорить. Остается гордиться, что за четверть века существования телекомпании именно бренд «Намедни» оказался самым востребованным.
Леонид Парфенов 

Он добавил, что перед первым сезоном передачи, в котором освещаются события с 1946 года по 1951 год, телеканал-правообладатель предварительно не возражал против использования названия «Намедни», но не захотел оформить это официально.

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Оригинальная авторская передача Парфенова «Намедни» выходила на Центральном телевидении СССР в 1990—1991 годах и на НТВ в 1993—2004 годах. За время своего существования программа сменила три жанра: информационная программа неполитических новостей за неделю, документальный проект и информационно-аналитическая программа. После увольнения Леонида Парфенова с НТВ ее закрыли.

В марте 2019 года журналист возобновил выпуск «Намедни» на своем YouTube-канале «Парфенон». Новая передача представляет из себя исторический цикл об истории СССР после Великой отечесвенной войны. Спустя месяц НТВ объявил о запуске собственного онлайн-сериала под таким же названием.

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