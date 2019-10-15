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16:26 (мск), источник: РИА Новости

Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Пластический хирург Джулиан Де Сильва провел исследование, которое показало, что лицо американской супермодели Беллы Хадид максимально приближено к «золотому сечению», сообщает The Sun.

Источник: Reuters

Он рассчитал по формуле «золотого сечения» пропорции лиц нескольких знаменитостей, измерив расположение их губ, носа, подбородка, лба и челюсти.

Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94, 35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.

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«Белла была абсолютным победителем, когда все элементы лица были измерены на предмет физического совершенства, — заявил доктор. —У нее был самый высокий общий показатель по подбородку — 99,7%. До идеальной формы не хватило всего 0,3%».

Второе место заняла певица Бейонсе (92,44%), а третье — актриса Эмбер Херд (91,85%), у которой оказался самый совершенный нос.

В десятку также вошли Ариана Гранде, Тейлор Свифт, Кейт Мосс, Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Кэти Перри и Кара Делевинь.

Пластический хирург рассказал, что новые методы компьютерного сопоставления помогут ученым попробовать ответить на вопрос — что делает человека физически красивым, а также грамотнее планировать операции пациентов.

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