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17:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Университет в США атаковали полчища сверчков (видео)

Выглядит это довольно жутко.

Университет Техаса в Сан-Антонио столкнулся с настоящим апокалипсисом — нашествием сверчков. Насекомые в огромных количествах заполонили весь студенческий городок, плотно облепив здания, деревья и машины в округе.

Звук, как будто идет град в Сан-Антонио. Так много сверчков, они бьются о лампы и сидят на зданиях.

Жуткие кадры вторжения стрекочущих насекомых стали быстро распространяться в соцсетях, и руководство университета опубликовало несколько постов в Twitter с просьбой сохранять спокойствие.

Вот наши новости. Мы знаем о ситуации в кампусе и работаем над поиском решений. Спасибо вам за терпение. Пожалуйста, воздержитесь от кормления сверчков — они не так дружелюбны, как белки.

Пока ученые думали, как избавить студенческий городок от сверчков, в соцсетях стали появляться советы завести на территорию кампуса кур или енотов, которые могли бы естественным путем освободить студентов и преподавателей от насекомых-захватчиков. Но руководство решило проблему кардинально и начало травить сверчков химикатами.

Обновление по сверчкам: вчера мы предпринял шаги, чтобы урегулировать ситуацию в университетском городке. Сверчков уберут со всех внутренних и внешних площадок кампуса, в том числе из зданий. Спасибо за терпение.

Однако спустя несколько дней, сверчки (как живые, так и мертвые) по-прежнему наводят ужас на учащихся, пишет The Daily Mail.

Этот парень на спор съел горсть сверчков. И он заслуживает каждый заработанный доллар.

По словам специалистов, нашествие сверчков возникло в результате идеальных погодных условий, благодаря которым насекомые начали быстро плодиться.

Екатерина Гура

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