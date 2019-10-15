Университет в США атаковали полчища сверчков (видео)

Университет Техаса в Сан-Антонио столкнулся с настоящим апокалипсисом — нашествием сверчков. Насекомые в огромных количествах заполонили весь студенческий городок, плотно облепив здания, деревья и машины в округе.
Жуткие кадры вторжения стрекочущих насекомых стали быстро распространяться в соцсетях, и руководство университета опубликовало несколько постов в Twitter с просьбой сохранять спокойствие.
Пока ученые думали, как избавить студенческий городок от сверчков, в соцсетях стали появляться советы завести на территорию кампуса кур или енотов, которые могли бы естественным путем освободить студентов и преподавателей от насекомых-захватчиков. Но руководство решило проблему кардинально и начало травить сверчков химикатами.
Однако спустя несколько дней, сверчки (как живые, так и мертвые) по-прежнему наводят ужас на учащихся, пишет The Daily Mail.
По словам специалистов, нашествие сверчков возникло в результате идеальных погодных условий, благодаря которым насекомые начали быстро плодиться.