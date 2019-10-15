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17:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия — не очень щедрая душа

Составлен рейтинг самых отзывчивых стран мира.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Собранные британским благотворительным фондом Charities Aid Foundation данные показывают, что по итогам 10 последних лет самой щедрой страной в мире, то есть страной, граждане которой часто делают пожертвования, помогают нуждающимся и работают волонтерами, являются США. На противоположном полюсе оказался Китай. А Россия попала в десятку наименее щедрых стран.

Британская благотворительная организация Charities Aid Foundation (CAF) ежегодно составляет рейтинг World Giving Index, в котором учитывается, насколько граждане разных стран готовы жертвовать свои деньги, время и силы, чтобы помочь тому, кто нуждается в помощи.

В этом году рейтинг выходит уже в 10-й раз, и чтобы отметить эту круглую дату, в CAF решили объединить в нем данные, собранные за все эти 10 лет — а это 1,3 млн интервью в 126 странах мира.

В рамках соцопросов для рейтинга, которые осуществляли специалисты Gallup, людям в разных странах задавали три вопроса: помогали ли вы когда-нибудь незнакомому человеку, нуждающемуся в помощи; жертвовали ли средства на благотворительность; работали ли вы волонтером? На основании ответов каждая страна получала процентные баллы.

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Путин — щедрая душа

За последние 10 лет почти половина (48,3%) взрослого населения мира хоть раз помогала незнакомым людям, нуждающимся в помощи. И в целом этот вид помощи оказался самым распространенным в мире, причем самыми щедрыми на него являются жители Африки — в первую десятку самых щедрых стран в этой категории вошли сразу семь африканских государств, а наряду с ними США, Ирак, Канада и Новая Зеландия. Меньше всего готовы помогать незнакомым людям японцы и камбоджийцы.

В том, что касается жертвования средств на благотворительность, самой щедрой в мире — с большим отрывом от остальных — оказалась Мьянма, где 81% жителей за последние 10 лет делился своими деньгами для благотворительных целей. В топ-5 также вошли Великобритания, Мальта, Таиланд и Нидерланды. А вот меньше всего готовы жертвовать деньги жители Йемена и Грузии — всего 6% жителей перечисляли свои средства на благотворительность.

Волонтерская деятельность набирает обороты по всему миру, и как показывают исследования, каждый пятый взрослый в мире хотя бы раз за последние 10 лет был волонтером.

Больше всего людей, готовых заниматься и занимающихся этим делом, оказалось в Шри-Ланке (46%), Туркменистане (43%), Мьянме (43%), Либерии (43%) и США (42%).

Если же все три категории щедрости объединить, то самой щедрой страной за последние 10 лет, по оценкам CAF, являются Соединенные Штаты Америки: там 58% жителей тем или иным образом помогали нуждающимся в помощи.

Самые низкие показатели щедрости получились у Китая (16%). Россия замыкает десятку самых нещедрых стран мира (21%).

При этом, как показывают данные рейтинга, россияне с большей готовностью помогают незнакомым людям, чем жертвуют деньги или работают волонтерами.

В CAF поясняют, что в последней десятке оказались страны с разных континентов, с разным уровнем доходов и разными религиями, однако среди них есть те, что за последние 10 лет пострадали от войн или имеют серьезные экономические или другие проблемы. Кроме того, говорят авторы рейтинга, непростое прошлое бывших коммунистических режимов, а также коммунистическое настоящее ряда стран очень отражается на степени щедрости их граждан.

Алена Миклашевская

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