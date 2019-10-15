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18:02 (мск), источник: Life.ru

Кормухина хочет засудить Гагарину за песню Цоя

Певица подчеркнула, что иск не имеет никакой финансовой основы, она просто хочет «дать шанс людям восстановить свою совесть».

Источник: РИА "Новости"

Певица Ольга Кормухина подала судебный иск против своей коллеги Полины Гагариной. Заслуженная артистка России рассказала в эфире НСН, что хочет доказать нарушение авторского права: по её мнению, поп-исполнительница присвоила себе аранжировку песни Виктора Цоя «Кукушка», написанную Кормухиной.

Они содрали всю вокальную фактуру, темп и даже придуманный Алексеем Беловым инструментальный фрагмент, которого нет в оригинале у «Кино». Я долго находилась в каком-то ступоре, потому что для меня всё это было просто дико. Какой-то страшный сон.
Ольга Кормухина
певица

Певица добавила, что в мае 2019 года две кавер-версии «Кукушки» проанализировали эксперты и сделали следующий вывод:

— Созданное музыкальное произведение «Кукушка» в исполнении Кормухиной является самостоятельным произведением. Музыкальное произведение «Кукушка» в исполнении Гагариной не является переработкой того же музыкального произведения, созданного и исполненного Кормухиной, и не является самостоятельным музыкальным произведением, — говорится в заключении.

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По словам Кормухиной, иск не несёт финансового значения, а является делом принципа — «дать шанс людям восстановить свою совесть».

Свою версию «Кукушки» Кормухина записала для альбома 2012 года «Падаю в небо». В 2015 году вышел фильм «Битва за Севастополь», где свой кавер представила Гагарина, а автором аранжировки значился Константин Меладзе.

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