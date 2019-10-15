17:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядит одна из самых опасных дорог в Грузии (фото, видео)
При этом она очень живописна.
Удивительно красивая, но очень опасная высокогорная дорога под названием Тушетская трасса была построена в 1975 году. Это единственная дорога, которая связывает горную Тушетию с равнинной частью Грузии.
Тушетская дорога длиной в 72 километра ведет от села Пшавели в Телавском районе Кахетии до горного села Омало в Ахметском районе. Однако воспользоваться дорогой можно только с июля по сентябрь: в остальное время года
Тушетская дорога очень живописна и привлекает многочисленных туристов, однако стоит помнить, что ее также называют и одной из самых опасных дорог в Грузии.
Но скоро все должно измениться. Грузинские власти пообещали провести ремонтные работы и к 2021 году сделать дорогу максимально безопасной. Из бюджета для этих целей уже выделили около 5 миллионов долларов.
Екатерина Гура