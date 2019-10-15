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17:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит одна из самых опасных дорог в Грузии (фото, видео)

При этом она очень живописна.

Удивительно красивая, но очень опасная высокогорная дорога под названием Тушетская трасса была построена в 1975 году. Это единственная дорога, которая связывает горную Тушетию с равнинной частью Грузии.

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Тушетская дорога длиной в 72 километра ведет от села Пшавели в Телавском районе Кахетии до горного села Омало в Ахметском районе. Однако воспользоваться дорогой можно только с июля по сентябрь: в остальное время года из-за обильных снегопадов трасса становится непроходимой.

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Тушетская дорога очень живописна и привлекает многочисленных туристов, однако стоит помнить, что ее также называют и одной из самых опасных дорог в Грузии. Из-за крутых поворотов, а также регулярных оползней здесь часто случаются аварии. Только за лето 2019 года тут погибли семь человек. Вдоль дороги тут можно увидеть множество памятников.

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Но скоро все должно измениться. Грузинские власти пообещали провести ремонтные работы и к 2021 году сделать дорогу максимально безопасной. Из бюджета для этих целей уже выделили около 5 миллионов долларов.

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Екатерина Гура

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