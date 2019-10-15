18:40 (мск), источник: N + 1
Дрон снял на видео охоту китов-горбачей с помощью пузырьковых ловушек
Хотя этот метод охоты давно известен, на видео он попадает редко.
Морские биологи сняли на видео охоту горбатых китов с помощью кольца из пузырьков, сообщается в
Горбатые киты лето проводят в холодных арктических или антарктических прибрежных или шельфовых водах, где кормятся планктоном, стайной рыбой, головоногими. У горбачей есть несколько техник охоты, и в том числе коллективной. Один из способов, описанный у нескольких популяций — с помощью кольца или спирали из воздушных пузырьков.
Группа китов окружает косяк рыбы или скопление криля и один из них выдыхает под водой, создавая воздушные пузыри. Потом к нему присоединяются остальные, окружая стаю цилиндром или спиралью из пузырьков, из которых рыба не может выбраться. Диаметр этой ловушки может быть от трех до тридцати метров. После того, как она создана, один из горбачей издает сигнал, после которого все киты всплывают на поверхность с открытой пастью и хватают рыбу.
Некоторые ученые объясняют эффективность пузырьковой ловушки тем, что внутри нее практически не слышны громкие звуки, которые киты издают во время охоты. Но в стене из пузырьков интенсивность звука настолько высока, что рыба не может из нее выбраться. Исследователи предполагают, что такой метод охоты некоторые популяции горбачей изобрели после того, как их полностью истребили китобои.
С помощью пузырьковой ловушки часто охотятся горбатые киты, обитающие на севере Тихого океана. Морским биологам из Гавайского университета в Маноа, Стенфордского и Калифорнийского университетов удалось снять такую охоту на видео. Исследователи использовали дроны и камеры, прикрепленные к спине животных. «Мы снимали с двух углов. Дрон показал нам, как образуются сети из пузырьков, как они начинают появляться на поверхности и как животные поднимаются через нее на поверхность. В то время как камеры на китах показывают нам вид с их точки зрения», — говорит Ларс Бейдер (Lars Bejder) из Гавайского университета. «Так что наложение этих данных довольно интересно».
Горбачи не слишком социальны, и довольно редко образуют группы. Охота с помощью пузырьковой ловушки — относительно редкий пример коллективного поведения этих китов. Но недавно ученые обнаружили, что горбатые киты из Южного полушария во время кормежки стали собираться в супергруппы численностью до 200 особей. Чем обусловлено такое поведение, пока непонятно.
Екатерина Русакова