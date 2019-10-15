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19:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Ребенок заставил умную колонку делать за него домашние задания

Девятилетний мальчик из Великобритании заставил умную колонку помогать ему делать домашнее задание по математике, но мать поймала его за этим занятием и заставила все решать самому. На видео произошедшего обратило внимание издание Unilad.

Линн Горманли (Leanne Gormanley) договорилась со своим сыном Брюсом (Bryce) о том, что она пойдет готовить обед, а он начнет выполнять домашнее задание. Вскоре женщина услышала из гостиной голос умной колонки Alexa и пошла проверить, в чем дело. Оказалось, что мальчик использует голосового помощника, чтобы решать задачи по математике.

Британка сняла происходящее на видео. На записи видно, как Брюс сидит на полу в гостиной и задает Алексе вопросы: «Сколько будет восемь умножить на четыре?».

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Мать с трудом сдерживает смех, но говорит: «Нет, это неправильный способ делать домашнюю работу». Ребенка это не смутило, и он продолжил задавать колонке вопросы. В конце видео Горманли сказала сыну: «Ты понимаешь, что теперь тебе придется решить то же самое еще раз, но уже самостоятельно?».

Британка отметила, что «как и почти все дети, Брюс не любитель домашних заданий». Тем не менее на родительском собрании учитель похвалил Брюса за успеваемость.

Горманли загрузила видео на Facebook, за неделю оно набрало уже более двух миллионов просмотров и более 20 тысяч лайков. Многих пользователей восхитила сообразительность мальчика.

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