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20:43 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Голландии нашли семью, девять лет ждавшую конца света в подвале

Отец и шестеро детей девять лет прожили в изоляции на ферме, передают голландские СМИ.

Источник: BBC News Русская служба

Полиция Голландии обнаружила семью, которая, по меньшей мере, девять лет прожила в подвале своего дома в ожидании конца света. Их нашли после того, как старший сын явился в местный бар.

58-летний мужчина с шестью детьми в возрасте от 16 до 25 лет жили в полной изоляции на ферме в северо-восточной провинции Нидерландов Дренте, сообщил голландский телеканал RTV. Их нашли благодаря тому, что старший из детей вышел на улицу, пришел в бар и попросил помощи у сотрудника заведения.

Внешний вид и поведение молодого человека вызвали беспокойство у владельца бара Криса Вестербека. «Он заказал пять кружек пива и выпил их все. Потом я с ним заговорил, и он рассказал, что убежал и что ему нужна помощь. Мы позвонили в полицию», — сказал Вестербек журналистам RTV.

«У него были длинные волосы и грязная борода, одет он был в старую одежду и выглядел так, как будто не понимает, что происходит. Он сказал, что никогда не учился в школе и не был у парикмахера девять лет», — добавил владелец бара.
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По словам Вестербека, мужчина рассказал, что жил с младшими братьями и сестрами в изоляции на ферме и осознал, что они должны выбраться оттуда.

По наводке молодого человека, полицейские зашли в дом и за шкафом в гостиной обнаружили лестницу, которая вела вниз, в подвал, где жила семья.

Соседи не замечали

Дом находится недалеко от деревни Рюнерволд с населением порядка трех тысяч человек, но он малозаметен из-за растущих перед ним деревьев. Ферма находится в стороне от деревни и чтобы туда попасть, нужно пройти по мостику через канал.

Там есть небольшое хозяйство — огород и коза. По словам одного из соседей, там раньше были гуси и собака, но он никогда не видел там детей — только одного мужчину.

Местный почтальон отметил, что никогда не доставлял туда писем. «Действительно, теперь мне это кажется странным», — признался он местной газете Algemeen Dagblad.

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Репортер одного из местных изданий написал в твите: «Судя по всему, здесь пряталась семья в ожидании конца света. Дом у канала в нескольких километрах от деревни. Идет интенсивное обследование территории. Нас не допускают».

Полиция Дренте подтвердила, что 58-летний мужчина отказался сотрудничать со следователями. Он был арестован, и сейчас проводится расследование.

«У нас по-прежнему много вопросов без ответов», — написали полицейские в «Твиттере», добавив, что детективы изучают нескольких возможных версий произошедшего.

Неизвестно, в частности, как долго семья прожила в подвале и что произошло с матерью детей. Однако, по словам мэра, женщина скончалась некоторое время назад.

Вокруг дома и прилегающей к нему территории установлено полицейское заграждение.

По некоторым сообщениям, 58-летний мужчина пережил инсульт и был прикован к постели.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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