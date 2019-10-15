20:43 (мск), источник: BBC News Русская служба
В Голландии нашли семью, девять лет ждавшую конца света в подвале
Отец и шестеро детей девять лет прожили в изоляции на ферме, передают голландские СМИ.
Полиция Голландии обнаружила семью, которая, по меньшей мере, девять лет прожила в подвале своего дома в ожидании конца света. Их нашли после того, как старший сын явился в местный бар.
58-летний мужчина с шестью детьми в возрасте от 16 до 25 лет жили в полной изоляции на ферме в
Внешний вид и поведение молодого человека вызвали беспокойство у владельца бара Криса Вестербека. «Он заказал пять кружек пива и выпил их все. Потом я с ним заговорил, и он рассказал, что убежал и что ему нужна помощь. Мы позвонили в полицию», — сказал Вестербек журналистам RTV.
По словам Вестербека, мужчина рассказал, что жил с младшими братьями и сестрами в изоляции на ферме и осознал, что они должны выбраться оттуда.
По наводке молодого человека, полицейские зашли в дом и за шкафом в гостиной обнаружили лестницу, которая вела вниз, в подвал, где жила семья.
Дом находится недалеко от деревни Рюнерволд с населением порядка трех тысяч человек, но он малозаметен
Там есть небольшое хозяйство — огород и коза. По словам одного из соседей, там раньше были гуси и собака, но он никогда не видел там детей — только одного мужчину.
Местный почтальон отметил, что никогда не доставлял туда писем. «Действительно, теперь мне это кажется странным», — признался он местной газете Algemeen Dagblad.
Репортер одного из местных изданий написал в твите: «Судя по всему, здесь пряталась семья в ожидании конца света. Дом у канала в нескольких километрах от деревни. Идет интенсивное обследование территории. Нас не допускают».
Полиция Дренте подтвердила, что 58-летний мужчина отказался сотрудничать со следователями. Он был арестован, и сейчас проводится расследование.
«У нас
Вокруг дома и прилегающей к нему территории установлено полицейское заграждение.
По некоторым сообщениям, 58-летний мужчина пережил инсульт и был прикован к постели.